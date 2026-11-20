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इनमें लगभग 600 चालान ओवरलोडिंग के हैं। बुधवार देर रात गांव धांगड़ में ओवरलोड वाहन पलटने से 30 वर्षीय चालक की मौत ने इस समस्या की गंभीरता फिर उजागर कर दी है। जिले में पराली की गांठों और कबाड़ से भरे मालवाहक वाहन ओवरलोडिंग के मामलों में अधिक सामने आते हैं।चालक निर्धारित क्षमता से ज्यादा सामान भरकर कम फेरों में माल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इससे उनका परिवहन खर्च घटता है और कम समय में अधिक माल ढोया जा सकता है। लेकिन यह तरीका सड़क पर चलने वाले दूसरे लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा बन रहा है।वाहन में क्षमता से अधिक सामान होने पर उसका संतुलन प्रभावित होता है। ऐसे वाहनों को नियंत्रित करना और अचानक ब्रेक लगाना भी मुश्किल हो जाता है। मोड़ पर पलटने का खतरा बढ़ जाता है। खासकर पराली की गांठों और कबाड़ से लदे वाहनों में सामान की ऊंचाई और भार के कारण जोखिम अधिक रहता है।इसके बावजूद चालक अधिक माल ढोने के लालच में यातायात नियमों की अनदेखी कर रहे हैं। आरटीए के आंकड़े बताते हैं कि विभाग की कार्रवाई के बावजूद ओवरलोडिंग के मामले सामने आ रहे हैं। धांगड़ में हुई दुर्घटना ने भी स्पष्ट किया है कि क्षमता से अधिक भार लेकर चलने वाले वाहन केवल नियमों का उल्लंघन नहीं करते बल्कि सड़क पर दूसरों की जान भी खतरे में डालते हैं।पराली और कबाड़ से भरे वाहन ज्यादा खतरनाकजिले में धान का सीजन चल रहा है। धान के अवशेष की गांठें और कबाड़ ढोने वाले वाहनों में ओवरलोडिंग के मामले अधिक देखने को मिलते हैं। पराली की गांठों को ट्रकों और अन्य मालवाहक वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक ऊंचाई तक लाद दिया जाता है। कई बार ये गांठें वाहन के किनारों से भी बाहर निकली होती हैं। इन्हें ठीक से बांधा नहीं जाता जिससे चलते समय इनके गिरने की आशंका रहती है। इसी प्रकार कबाड़ से भरे वाहन भी क्षमता से अधिक वजन लेकर सड़कों पर चलते हैं। ऐसे वाहनों के आसपास से गुजरने वाले दोपहिया और छोटे वाहन चालकों के लिए जोखिम और बढ़ जाता है।आरटीए की कार्रवाई के बावजूद नहीं थम रही ओवरलोडिंगओवरलोडिंग पर अंकुश लगाने के लिए आरटीए की ओर से लगातार जांच अभियान चलाए जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। पिछले 10 महीनों में किए गए 813 चालानों में करीब 600 चालान ओवरलोडिंग के हैं। इन सभी चालानों से कुल 2.60 करोड़ रुपये की जुर्माना राशि वसूली गई है। विभाग की कार्रवाई के बावजूद ओवरलोड वाहन सड़कों पर नजर आ रहे हैं।अभी परिवहन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। ओवरलोडिंग के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भविष्य में विभाग की ओर से की जाने वाली कार्रवाई को ओर सख्त किया जाएगा। राजमार्ग पर रात के समय गश्त ओर बढ़ा दी जाएगी।- गौरव गुप्ता, आरटीओ फतेहाबाद।