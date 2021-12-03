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घायल राजनगर निवासी प्रिंस ने बताया कि उसकी बहन की बेटी जैन समाधि अस्पताल में भर्ती है व उसका पता लेने के लिए बाइक पर गया था। जब वापस अपने घर जा रहा था तो क्रेटा कार ने टक्कर मार दी। आरोप है कि गाड़ी की गति तेज होने से हादसा हुआ है, इसी दौरान रेहड़ी चालकों को भी टक्कर मारी गई है।जांच अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि क्रेटा कार ने दो रेहड़ी व एक बाइक को टक्कर मार दी है जिससे हादसे में दो रेहड़ी चालक और एक बाइक सवार घायल हुआ है। घायलों की पहचान पंजाब के मूनक के रहने वाले 60 साल के गुरनाम सिंह, राजनगर के रहने वाले प्रिंस और 55 साल के केवल कृष्ण के रूप में हुई है। तीनों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए रेफर कर दिया।जांच अधिकारी मनजीत सिंह के अनुसार पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस घायलों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी।