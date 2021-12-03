Fatehabad News: रेहड़ी व मोटरसाइकिल को क्रेटा गाड़ी ने मारी टक्कर, तीन घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 23 Nov 2026 12:10 AM IST
विज्ञापन
टोहाना। शहर के रेलवे ओवरब्रिज पर हुए हादसे में क्रेटा गाड़ी और मोटरसाइकिल व रेहड़ीचालकों की टक्कर में तीन लोग घायल हो गए। हादसे के घायलों को नागरिक अस्पताल टोहाना लाया गया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद तीनों की हालत गंभीर देखते हुए अग्रोहा रेफर कर दिया। अस्पताल से सूचना चंडीगढ़ रोड चौकी पुलिस को दे दी गई है। पुलिस घायलों के बयान पर आगामी कार्रवाई करेगी।
घायल राजनगर निवासी प्रिंस ने बताया कि उसकी बहन की बेटी जैन समाधि अस्पताल में भर्ती है व उसका पता लेने के लिए बाइक पर गया था। जब वापस अपने घर जा रहा था तो क्रेटा कार ने टक्कर मार दी। आरोप है कि गाड़ी की गति तेज होने से हादसा हुआ है, इसी दौरान रेहड़ी चालकों को भी टक्कर मारी गई है।
जांच अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि क्रेटा कार ने दो रेहड़ी व एक बाइक को टक्कर मार दी है जिससे हादसे में दो रेहड़ी चालक और एक बाइक सवार घायल हुआ है। घायलों की पहचान पंजाब के मूनक के रहने वाले 60 साल के गुरनाम सिंह, राजनगर के रहने वाले प्रिंस और 55 साल के केवल कृष्ण के रूप में हुई है। तीनों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए रेफर कर दिया।
विज्ञापन
जांच अधिकारी मनजीत सिंह के अनुसार पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस घायलों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी।
विज्ञापन
घायल राजनगर निवासी प्रिंस ने बताया कि उसकी बहन की बेटी जैन समाधि अस्पताल में भर्ती है व उसका पता लेने के लिए बाइक पर गया था। जब वापस अपने घर जा रहा था तो क्रेटा कार ने टक्कर मार दी। आरोप है कि गाड़ी की गति तेज होने से हादसा हुआ है, इसी दौरान रेहड़ी चालकों को भी टक्कर मारी गई है।
विज्ञापन
जांच अधिकारी मनजीत सिंह ने बताया कि क्रेटा कार ने दो रेहड़ी व एक बाइक को टक्कर मार दी है जिससे हादसे में दो रेहड़ी चालक और एक बाइक सवार घायल हुआ है। घायलों की पहचान पंजाब के मूनक के रहने वाले 60 साल के गुरनाम सिंह, राजनगर के रहने वाले प्रिंस और 55 साल के केवल कृष्ण के रूप में हुई है। तीनों को अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद डॉक्टरों ने उनकी हालत को देखते हुए रेफर कर दिया।
विज्ञापन
जांच अधिकारी मनजीत सिंह के अनुसार पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। हादसा किसकी लापरवाही से हुआ, इसका पता लगाया जा रहा है। पुलिस घायलों के बयान के आधार पर आगामी कार्रवाई करेगी।