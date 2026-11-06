Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Conveyed the message of a drug-free society through a street play

Fatehabad News: नुक्कड़ नाटक से दिया नशामुक्त समाज का संदेश

Fri, 06 Nov 2026 11:00 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 06 Nov 2026 11:00 PM IST
विज्ञापन
Conveyed the message of a drug-free society through a street play
दीवाली मिलन समारोह के अवसर पर विधार्थियो द्वारा तैयार की गई रंगोली।
समैण। राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय इंदाछोई में राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) के तहत दिवाली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया। नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत विषय पर केंद्रित कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने नुक्कड़ नाटक, भाषण और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से नशामुक्त समाज का संदेश दिया।
विज्ञापन

कार्यक्रम में डॉ. गौरव शर्मा और एआई इंजीनियर जस्सी ने मुख्य वक्ता के तौर पर शिरकत की। सरपंच प्रतिनिधि सुनील कांटीवाल मुख्य अतिथि रहे। एनएसएस प्रभारी शिवसेवक ने कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्य पर प्रकाश डाला। मंच संचालन एनएसएस स्वयंसेविकाओं सीताक्षी और आरती ने किया।
विज्ञापन

नशे को सामाजिक बुराई दर्शाते नुक्कड़ नाटक ने सभी का ध्यान आकर्षित किया। आसमां और वर्षा के प्रभावशाली भाषणों की भी सराहना हुई। मुख्य अतिथि सुनील ने ग्राम पंचायत की ओर से नशामुक्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने विद्यार्थियों को अपनी ऊर्जा खेल और पढ़ाई में लगाने के लिए प्रेरित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

मौलिक मुख्याध्यापक योगेश शर्मा और वरिष्ठ प्राध्यापक राजेश अत्री ने भी विद्यार्थियों को नशामुक्त युवा और विकसित भारत की अवधारणा से परिचित करवाया। एनएसएस सह प्रभारी अनिल गौतम और सीमा सैनी के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने नशामुक्ति विषय पर रंगोली प्रदर्शनी भी लगाई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत सदस्य महावीर सिंह, दीपाराम, सत्यवान और विद्यालय के सभी स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed