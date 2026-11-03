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Fatehabad News: दिवाली पर घरों को रोशन करने के लिए बाजार में सजीं रंग-बिरंगी लाइटें

Tue, 03 Nov 2026 10:50 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 03 Nov 2026 10:50 PM IST
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Colorful lights adorn the market to brighten up homes for Diwali
शहर की पुरानी सब्जीमंडी में दीवाली के त्योहार पर सजावटी सामानो से सजीं दुकानें। संवाद
फतेहाबाद। दिवाली नजदीक आते ही बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। घरों और प्रतिष्ठानों को सजाने के लिए लोग तरह-तरह के सामान खरीद रहे हैं। बाजार में मिट्टी और पीतल के दीयों से लेकर रंग-बिरंगी झालरों, तस्वीरों वाले सजावटी फ्रेम और आकर्षक लाइटों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ने लगी है।
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इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी पारंपरिक सजावटी सामान के साथ आधुनिक रोशनी के कई विकल्प उपलब्ध हैं। इस बार रंग-बिरंगी एलईडी झालरों के साथ मोबाइल और बटन से चलने वाली स्मार्ट नियॉन लाइट लोगों को आकर्षित कर रही हैं।
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इसके अलावा लेजर प्रोजेक्टर, हीरे जैसी कटाई वाली झालर और फैंसी झूमरों की कई किस्में दुकानों पर उपलब्ध हैं। लोग घर की सजावट और अपनी पसंद के अनुसार इनकी खरीदारी कर रहे हैं। दुकानदारों ने भी ग्राहकों की मांग को देखते हुए अलग-अलग डिजाइन और रंगों की लाइटें मंगवाई हैं।
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स्टार और लेजर प्रोजेक्टर से सजेगी छत और दीवारें
घर को आकर्षक रूप देने के लिए स्टार और लेजर प्रोजेक्टर भी बाजार में उपलब्ध हैं। इन्हें लगाने पर छत और दीवारों पर तारों, रंगीन बिंदुओं और अलग-अलग आकृतियों जैसी रोशनी दिखाई देती है। इनसे घर के अंदर ही रंगीन रोशनी का माहौल तैयार किया जा सकता है। युवा और आधुनिक तरीके से घर सजाने के शौकीन लोग इन लाइटों में रुचि दिखा रहे हैं।
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पूजा स्थल के लिए इलेक्ट्रॉनिक दीयों की कई किस्में
बाजार में झालरों और प्रोजेक्टर के अलावा फैंसी झूमर, एलईडी सजावटी वस्तुएं, रंगीन लटकन और सजावटी दीपक भी उपलब्ध हैं। इलेक्ट्रॉनिक दीयों की भी कई किस्में दुकानों पर सजाई गई हैं। कमल के आकार में जलने वाले एलईडी दीपक और मोमबत्ती की तरह बिना खुली लौ के रोशनी देने वाले इलेक्ट्रॉनिक दीये पूजा स्थल की सजावट के लिए आकर्षण बने हुए हैं। इनसे पूजा स्थल को रोशन करने के साथ सजावट को भी नया रूप दिया जा सकता है।
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ग्राहक पारंपरिक मिट्टी और पीतल के दीयों से लेकर आधुनिक एलईडी लाइटों तक बाजार में उपलब्ध विकल्पों के चलते अपनी पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। इस बार दिवाली की खरीद एक सप्ताह पहले ही शुरू हो गई थी।

- पवन नारंग, दुकानदार।
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दिवाली पर घर को रोशनी और सजावट से खास बनाने के लिए बाजार में हर तरह के बजट और पसंद के सामान मौजूद हैं। आसपास के गांवों के दुकानदार होलसेल में सामान की खरीदारी करने पहुंच रहे हैं।
- दीपू, दुकानदार।

शहर की पुरानी सब्जीमंडी में दीवाली के त्योहार पर सजावटी सामानो से सजीं दुकानें। संवाद

शहर की पुरानी सब्जीमंडी में दीवाली के त्योहार पर सजावटी सामानो से सजीं दुकानें। संवाद

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