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बिजली निगम कार्यालय में बिल जमा करवाने पहुंचे उपभोक्ता प्रेम कुमार ने बताया कि उन्हें 64 दिनों का 6,623 रुपये का बिल मिला है। इस दौरान मीटर में 1,078.5 यूनिट की खपत दर्ज हुई। इसका ऊर्जा शुल्क 5,460.01 रुपये बना। बाकी राशि अलग-अलग शुल्कों के रूप में जोड़ी गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वास्तविक खपत के अलावा लगने वाले शुल्क बिल को काफी बढ़ा देते हैं।चार मदों में जुड़े 1,163.32 रुपयेबिल में 506.90 रुपये एफपीपीएएस, 420.82 रुपये फिक्स चार्ज, 127.75 रुपये नगर पालिका टैक्स और 107.85 रुपये बिजली ड्यूटी के रूप में लगाए गए हैं। इन चार मदों में कुल 1,163.32 रुपये अतिरिक्त जुड़े हैं। इसके अलावा पिछले बकाये के आठ पैसे भी शामिल हैं। उपभोक्ता मनीष कुमार सोढ़ी, पवन कुमार, प्रकाश और मनीराज का कहना है कि इन अतिरिक्त शुल्कों से बिजली बिल का बोझ बढ़ रहा है। बिल के अनुसार पुरानी मीटर रीडिंग 36,001 और नई रीडिंग 37,079.5 दर्ज की गई। इस तरह 64 दिनों में 1,078.5 यूनिट बिजली खर्च हुई। औसतन प्रतिदिन 16.85 यूनिट खपत रही। इस पर स्लैब के अनुसार 5,460.01 रुपये ऊर्जा शुल्क निर्धारित किया गया।खपत बढ़ने पर बदलती है प्रति यूनिट दरस्वीकृत लोडबिजली खपतप्रति यूनिट दर5 किलोवाट तकपहली 150 यूनिट2.95 रुपये5 किलोवाट तक151 से 300 यूनिट5.25 रुपये5 किलोवाट तक301 से 500 यूनिट6.45 रुपये5 किलोवाट तक500 से अधिक यूनिट7.10 रुपये5 किलोवाट से अधिक500 यूनिट तक6.50 रुपये5 किलोवाट से अधिक501 से 1,000 यूनिट7.15 रुपये5 किलोवाट से अधिक1,000 से अधिक यूनिट7.50 रुपयेनोट: दरें रुपये प्रति यूनिट में हैं।बिजली निगम की ओर से सभी चार्ज और यूनिट खर्च निर्धारित किए गए हैं। उपभोक्ता जरूरत के अनुसार बिजली का इस्तेमाल करें और समय पर बिल जमा करवाएं। - रविंद्र कुमार, एसडीओ, शहरी बिजली उपकेंद्र, फतेहाबाद।