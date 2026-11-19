Fatehabad News: सरचार्ज का बोझ...5460 रुपये की बिजली खपत पर 1163 रुपये की अतिरिक्त वसूली
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 19 Nov 2026 10:27 PM IST
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फतेहाबाद। बिजली की खपत का बिल चुकाने के साथ उपभोक्ताओं को अतिरिक्त शुल्कों का बोझ भी उठाना पड़ रहा है। ऊर्जा शुल्क के अलावा फिक्स चार्ज, फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज (एफपीपीएएस), नगर पालिका टैक्स और बिजली ड्यूटी जैसी मदों में भी राशि जोड़ी जा रही है। इसका असर मासिक बजट पर पड़ रहा है। एक उपभोक्ता को मिले 6,623 रुपये के बिल में ही 1,163.32 रुपये अतिरिक्त चार्ज और टैक्स के रूप में शामिल हैं।
बिजली निगम कार्यालय में बिल जमा करवाने पहुंचे उपभोक्ता प्रेम कुमार ने बताया कि उन्हें 64 दिनों का 6,623 रुपये का बिल मिला है। इस दौरान मीटर में 1,078.5 यूनिट की खपत दर्ज हुई। इसका ऊर्जा शुल्क 5,460.01 रुपये बना। बाकी राशि अलग-अलग शुल्कों के रूप में जोड़ी गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वास्तविक खपत के अलावा लगने वाले शुल्क बिल को काफी बढ़ा देते हैं।
चार मदों में जुड़े 1,163.32 रुपये
बिल में 506.90 रुपये एफपीपीएएस, 420.82 रुपये फिक्स चार्ज, 127.75 रुपये नगर पालिका टैक्स और 107.85 रुपये बिजली ड्यूटी के रूप में लगाए गए हैं। इन चार मदों में कुल 1,163.32 रुपये अतिरिक्त जुड़े हैं। इसके अलावा पिछले बकाये के आठ पैसे भी शामिल हैं। उपभोक्ता मनीष कुमार सोढ़ी, पवन कुमार, प्रकाश और मनीराज का कहना है कि इन अतिरिक्त शुल्कों से बिजली बिल का बोझ बढ़ रहा है। बिल के अनुसार पुरानी मीटर रीडिंग 36,001 और नई रीडिंग 37,079.5 दर्ज की गई। इस तरह 64 दिनों में 1,078.5 यूनिट बिजली खर्च हुई। औसतन प्रतिदिन 16.85 यूनिट खपत रही। इस पर स्लैब के अनुसार 5,460.01 रुपये ऊर्जा शुल्क निर्धारित किया गया।
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खपत बढ़ने पर बदलती है प्रति यूनिट दर
स्वीकृत लोड
बिजली खपत
प्रति यूनिट दर
5 किलोवाट तक
पहली 150 यूनिट
2.95 रुपये
5 किलोवाट तक
151 से 300 यूनिट
5.25 रुपये
5 किलोवाट तक
301 से 500 यूनिट
6.45 रुपये
5 किलोवाट तक
500 से अधिक यूनिट
7.10 रुपये
5 किलोवाट से अधिक
500 यूनिट तक
6.50 रुपये
5 किलोवाट से अधिक
501 से 1,000 यूनिट
7.15 रुपये
5 किलोवाट से अधिक
1,000 से अधिक यूनिट
7.50 रुपये
नोट: दरें रुपये प्रति यूनिट में हैं।
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बिजली निगम की ओर से सभी चार्ज और यूनिट खर्च निर्धारित किए गए हैं। उपभोक्ता जरूरत के अनुसार बिजली का इस्तेमाल करें और समय पर बिल जमा करवाएं। - रविंद्र कुमार, एसडीओ, शहरी बिजली उपकेंद्र, फतेहाबाद।
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बिजली निगम कार्यालय में बिल जमा करवाने पहुंचे उपभोक्ता प्रेम कुमार ने बताया कि उन्हें 64 दिनों का 6,623 रुपये का बिल मिला है। इस दौरान मीटर में 1,078.5 यूनिट की खपत दर्ज हुई। इसका ऊर्जा शुल्क 5,460.01 रुपये बना। बाकी राशि अलग-अलग शुल्कों के रूप में जोड़ी गई है। उपभोक्ताओं का कहना है कि वास्तविक खपत के अलावा लगने वाले शुल्क बिल को काफी बढ़ा देते हैं।
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चार मदों में जुड़े 1,163.32 रुपये
बिल में 506.90 रुपये एफपीपीएएस, 420.82 रुपये फिक्स चार्ज, 127.75 रुपये नगर पालिका टैक्स और 107.85 रुपये बिजली ड्यूटी के रूप में लगाए गए हैं। इन चार मदों में कुल 1,163.32 रुपये अतिरिक्त जुड़े हैं। इसके अलावा पिछले बकाये के आठ पैसे भी शामिल हैं। उपभोक्ता मनीष कुमार सोढ़ी, पवन कुमार, प्रकाश और मनीराज का कहना है कि इन अतिरिक्त शुल्कों से बिजली बिल का बोझ बढ़ रहा है। बिल के अनुसार पुरानी मीटर रीडिंग 36,001 और नई रीडिंग 37,079.5 दर्ज की गई। इस तरह 64 दिनों में 1,078.5 यूनिट बिजली खर्च हुई। औसतन प्रतिदिन 16.85 यूनिट खपत रही। इस पर स्लैब के अनुसार 5,460.01 रुपये ऊर्जा शुल्क निर्धारित किया गया।
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बिजली खपत
प्रति यूनिट दर
5 किलोवाट तक
पहली 150 यूनिट
2.95 रुपये
5 किलोवाट तक
151 से 300 यूनिट
5.25 रुपये
5 किलोवाट तक
301 से 500 यूनिट
6.45 रुपये
5 किलोवाट तक
500 से अधिक यूनिट
7.10 रुपये
5 किलोवाट से अधिक
500 यूनिट तक
6.50 रुपये
5 किलोवाट से अधिक
501 से 1,000 यूनिट
7.15 रुपये
5 किलोवाट से अधिक
1,000 से अधिक यूनिट
7.50 रुपये
नोट: दरें रुपये प्रति यूनिट में हैं।
बिजली निगम की ओर से सभी चार्ज और यूनिट खर्च निर्धारित किए गए हैं। उपभोक्ता जरूरत के अनुसार बिजली का इस्तेमाल करें और समय पर बिल जमा करवाएं। - रविंद्र कुमार, एसडीओ, शहरी बिजली उपकेंद्र, फतेहाबाद।