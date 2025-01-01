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जिले में कुल आंकड़ा 2.13 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। जिला परिषद के बैंक खाते से 87 लाख रुपये पहले ही गायब हो चुके हैं। इसके अलावा बुधवार को आई रिपोर्ट मुताबिक चार ब्लॉक समितियों और सात ग्राम पंचायतों के खाते से 71 लाख रुपये निकलने की रिपोर्ट आ चुकी है।इसके अलावा ग्राम पंचायत मेहूवाला के खाते से 10 लाख रुपये निकलने की पहले रिपोर्ट आ चुकी है। शुक्रवार को खंड भट्टूकलां और नागपुर के गांवों की रिपोर्ट भी आ सकती है। फिलहाल मुख्यालय ने खातों से भुगतान पर रोक लगा दी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के पोर्टल को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे वजह ये है कि खातों का मिलान किया जा रहा है।इन ग्राम पंचायतों के खाते से भी निकली राशिखंड टोहाना के ग्राम पंचायत अकांवाली से 5 लाख रुपयेखंड जाखल के ग्राम पंचायत तलवाड़ा से 6 लाख रुपयेखंड रतिया से इन पंचायतों के रुपये गायबग्राम पंचायत बलियाला- 5 लाख रुपयेग्राम पंचायत रत्ताखेड़ा - 7 लाख रुपयेग्राम पंचायत सरदारेवाला - 1 लाख रुपयेग्राम पंचायत बबनपुर - 1 लाख रुपयेखंड भूना से इन पंचायतों के रुपये गायबग्राम पंचायत गोरखपुर - 1 लाख रुपयेग्राम पंचायत जांडली खुर्द - 19 लाख रुपयेजिले के सभी खंडों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट को मुख्यालय को भेजा रहा है। उच्च अधिकारियों के जैसे निर्देश होंगे वैसे आगे की कार्रवाई रहेगी।- अनूप सिंह, डीडीपीओ