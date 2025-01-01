Fatehabad News: आठ ग्राम पंचायतों के खातों से 45 लाख रुपये और उड़ाए
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 27 Nov 2026 12:09 AM IST
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फतेहाबाद। जिले में पंचायती राज के बैंक खातों का जैसे-जैसे मिलान हो रहा है वैसे ही चौंकाने वाली रिपोर्ट आ रही है। पंचायत विभाग के पास वीरवार को आठ गांवों की नई रिपोर्ट आई है। इन ग्राम पंचायतों के खाते से करीब 45 लाख रुपये साइबर ठगों ने उड़ा दिए।
जिले में कुल आंकड़ा 2.13 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। जिला परिषद के बैंक खाते से 87 लाख रुपये पहले ही गायब हो चुके हैं। इसके अलावा बुधवार को आई रिपोर्ट मुताबिक चार ब्लॉक समितियों और सात ग्राम पंचायतों के खाते से 71 लाख रुपये निकलने की रिपोर्ट आ चुकी है।
इसके अलावा ग्राम पंचायत मेहूवाला के खाते से 10 लाख रुपये निकलने की पहले रिपोर्ट आ चुकी है। शुक्रवार को खंड भट्टूकलां और नागपुर के गांवों की रिपोर्ट भी आ सकती है। फिलहाल मुख्यालय ने खातों से भुगतान पर रोक लगा दी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के पोर्टल को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे वजह ये है कि खातों का मिलान किया जा रहा है।
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इन ग्राम पंचायतों के खाते से भी निकली राशि
खंड टोहाना के ग्राम पंचायत अकांवाली से 5 लाख रुपये
खंड जाखल के ग्राम पंचायत तलवाड़ा से 6 लाख रुपये
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खंड रतिया से इन पंचायतों के रुपये गायब
ग्राम पंचायत बलियाला- 5 लाख रुपये
ग्राम पंचायत रत्ताखेड़ा - 7 लाख रुपये
ग्राम पंचायत सरदारेवाला - 1 लाख रुपये
ग्राम पंचायत बबनपुर - 1 लाख रुपये
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खंड भूना से इन पंचायतों के रुपये गायब
ग्राम पंचायत गोरखपुर - 1 लाख रुपये
ग्राम पंचायत जांडली खुर्द - 19 लाख रुपये
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जिले के सभी खंडों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट को मुख्यालय को भेजा रहा है। उच्च अधिकारियों के जैसे निर्देश होंगे वैसे आगे की कार्रवाई रहेगी।
- अनूप सिंह, डीडीपीओ
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जिले में कुल आंकड़ा 2.13 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है। जिला परिषद के बैंक खाते से 87 लाख रुपये पहले ही गायब हो चुके हैं। इसके अलावा बुधवार को आई रिपोर्ट मुताबिक चार ब्लॉक समितियों और सात ग्राम पंचायतों के खाते से 71 लाख रुपये निकलने की रिपोर्ट आ चुकी है।
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इसके अलावा ग्राम पंचायत मेहूवाला के खाते से 10 लाख रुपये निकलने की पहले रिपोर्ट आ चुकी है। शुक्रवार को खंड भट्टूकलां और नागपुर के गांवों की रिपोर्ट भी आ सकती है। फिलहाल मुख्यालय ने खातों से भुगतान पर रोक लगा दी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन के पोर्टल को बंद कर दिया गया है। इसके पीछे वजह ये है कि खातों का मिलान किया जा रहा है।
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इन ग्राम पंचायतों के खाते से भी निकली राशि
खंड टोहाना के ग्राम पंचायत अकांवाली से 5 लाख रुपये
खंड जाखल के ग्राम पंचायत तलवाड़ा से 6 लाख रुपये
खंड रतिया से इन पंचायतों के रुपये गायब
ग्राम पंचायत बलियाला- 5 लाख रुपये
ग्राम पंचायत रत्ताखेड़ा - 7 लाख रुपये
ग्राम पंचायत सरदारेवाला - 1 लाख रुपये
ग्राम पंचायत बबनपुर - 1 लाख रुपये
खंड भूना से इन पंचायतों के रुपये गायब
ग्राम पंचायत गोरखपुर - 1 लाख रुपये
ग्राम पंचायत जांडली खुर्द - 19 लाख रुपये
जिले के सभी खंडों से रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट को मुख्यालय को भेजा रहा है। उच्च अधिकारियों के जैसे निर्देश होंगे वैसे आगे की कार्रवाई रहेगी।
- अनूप सिंह, डीडीपीओ