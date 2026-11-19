Fatehabad News: विरोध के बाद बदला पिलरों का नक्शा, अब मोड़ों पर रास्ते के लिए छोड़ेंगे जगह, थाना रोड, धर्मशाला रोड और हंस मार्केट में लगेंगे 380 लोहे के पिलर व जंजीरें
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 19 Nov 2026 10:29 PM IST
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फतेहाबाद। बाजारों में अतिक्रमण रोकने की कवायद अब नए बदलाव के साथ आगे बढ़ेगी। शहर में विरोध के बाद रुका लोहे के पिलर और जंजीरें लगाने का काम शुक्रवार रात से फिर शुरू होने की उम्मीद है। इस बार मोड़ और कट वाली जगहों पर अतिरिक्त स्थान छोड़ा जाएगा ताकि वाहन चालकों को रास्ता बदलने में परेशानी न हो। दिवाली से पहले लोगों के विरोध के चलते नगर परिषद को काम रोकना पड़ा था।
नगर परिषद की ओर से थाना रोड, धर्मशाला रोड और हंस मार्केट में करीब 380 लोहे के पिलर और जंजीरें लगाई जानी हैं। इससे पहले जवाहर चौक से संन्यास आश्रम रोड तक पिलर लगाए गए थे। हालांकि, इनमें से कई पिलर टूटने लगे हैं। इससे उनकी मजबूती और रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं।
अतिक्रमण रोकने की योजना पर हुआ था विरोध
बाजारों में दुकानदारों की ओर से सड़क किनारे सामान रखने और वाहनों की पार्किंग से यातायात प्रभावित होता है। इसे रोकने के लिए पिलर लगाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन लोगों ने रास्ते की चौड़ाई कम होने और मोड़ पर वाहनों को निकालने में परेशानी की आशंका जताई थी। विरोध के बाद दिवाली तक काम रोक दिया गया।
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अब मोड़ पर छोड़ी जाएगी अतिरिक्त जगह
नगर परिषद के जेई लोकेंद्र ने बताया कि दिवाली के कारण काम रोका गया था। शुक्रवार रात से इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। मोड़ वाली जगहों पर अधिक स्थान छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक थाना प्रभारी जयसिंह ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों से चर्चा हुई है। पिलर लगाने का उद्देश्य यातायात व्यवस्था बेहतर बनाना है।
पहले लगे पिलर भी टूटने लगे
जवाहर चौक से संन्यास आश्रम रोड तक पहले ही लोहे के पिलर लगाए जा चुके हैं लेकिन अब इनमें से कई टूटने लगे हैं। ऐसे में नए पिलर लगाने के साथ पुराने पिलरों की मजबूती और रखरखाव पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। ट्रैफिक थाना प्रभारी जयसिंह ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों से चर्चा हुई है। शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये पिलर लगाए जा रहे हैं।
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नगर परिषद की ओर से थाना रोड, धर्मशाला रोड और हंस मार्केट में करीब 380 लोहे के पिलर और जंजीरें लगाई जानी हैं। इससे पहले जवाहर चौक से संन्यास आश्रम रोड तक पिलर लगाए गए थे। हालांकि, इनमें से कई पिलर टूटने लगे हैं। इससे उनकी मजबूती और रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं।
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अतिक्रमण रोकने की योजना पर हुआ था विरोध
बाजारों में दुकानदारों की ओर से सड़क किनारे सामान रखने और वाहनों की पार्किंग से यातायात प्रभावित होता है। इसे रोकने के लिए पिलर लगाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन लोगों ने रास्ते की चौड़ाई कम होने और मोड़ पर वाहनों को निकालने में परेशानी की आशंका जताई थी। विरोध के बाद दिवाली तक काम रोक दिया गया।
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अब मोड़ पर छोड़ी जाएगी अतिरिक्त जगह
नगर परिषद के जेई लोकेंद्र ने बताया कि दिवाली के कारण काम रोका गया था। शुक्रवार रात से इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। मोड़ वाली जगहों पर अधिक स्थान छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक थाना प्रभारी जयसिंह ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों से चर्चा हुई है। पिलर लगाने का उद्देश्य यातायात व्यवस्था बेहतर बनाना है।
पहले लगे पिलर भी टूटने लगे
जवाहर चौक से संन्यास आश्रम रोड तक पहले ही लोहे के पिलर लगाए जा चुके हैं लेकिन अब इनमें से कई टूटने लगे हैं। ऐसे में नए पिलर लगाने के साथ पुराने पिलरों की मजबूती और रखरखाव पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। ट्रैफिक थाना प्रभारी जयसिंह ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों से चर्चा हुई है। शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये पिलर लगाए जा रहे हैं।