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नगर परिषद की ओर से थाना रोड, धर्मशाला रोड और हंस मार्केट में करीब 380 लोहे के पिलर और जंजीरें लगाई जानी हैं। इससे पहले जवाहर चौक से संन्यास आश्रम रोड तक पिलर लगाए गए थे। हालांकि, इनमें से कई पिलर टूटने लगे हैं। इससे उनकी मजबूती और रखरखाव पर सवाल उठ रहे हैं।बाजारों में दुकानदारों की ओर से सड़क किनारे सामान रखने और वाहनों की पार्किंग से यातायात प्रभावित होता है। इसे रोकने के लिए पिलर लगाने की योजना बनाई गई थी। लेकिन लोगों ने रास्ते की चौड़ाई कम होने और मोड़ पर वाहनों को निकालने में परेशानी की आशंका जताई थी। विरोध के बाद दिवाली तक काम रोक दिया गया।नगर परिषद के जेई लोकेंद्र ने बताया कि दिवाली के कारण काम रोका गया था। शुक्रवार रात से इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। मोड़ वाली जगहों पर अधिक स्थान छोड़ा जाएगा। ट्रैफिक थाना प्रभारी जयसिंह ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों से चर्चा हुई है। पिलर लगाने का उद्देश्य यातायात व्यवस्था बेहतर बनाना है।जवाहर चौक से संन्यास आश्रम रोड तक पहले ही लोहे के पिलर लगाए जा चुके हैं लेकिन अब इनमें से कई टूटने लगे हैं। ऐसे में नए पिलर लगाने के साथ पुराने पिलरों की मजबूती और रखरखाव पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। ट्रैफिक थाना प्रभारी जयसिंह ने बताया कि इस संबंध में नगर परिषद अधिकारियों से चर्चा हुई है। शहर में यातायात व्यवस्था बेहतर बनाने के उद्देश्य से ये पिलर लगाए जा रहे हैं।