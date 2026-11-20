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डीएसपी नर सिंह बिश्नोई ने बताया कि इस मामले में नामजद महिला और टिब्बी निवासी अजय मील (45) को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पर किशोरी के साथ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और दबाव बनाने के आरोप हैं। आरोपियों से फिलहाल पूछताछ कर रहे हैं। किशोरी ने 17 नवंबर को पुलिस के समक्ष पेशकर आपबीती बताई थी। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली थी लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से आक्रोशित ग्रामीणों ने वीरवार को शहीद भगत सिंह पार्क के पास हाईवे पर जाम लगा दिया। इस पर पुलिस प्रशासन ने 24 घंटे में कार्रवाई का भरोसा देकर जाम खुलवाया। देर शाम महिला आयोग की चेयरपर्सन पीड़िता के घर पहुंचीं। सरपंच ने किशोरी के घर के मुख्य गेट का ताला खुलवाकर मौके के हालात दिखाए। चेयरपर्सन के पहुंचने की सूचना पर बड़ी संख्या में ग्रामीण भी एकत्रित हो गए। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि मकान निर्माण के लिए लिया गया कर्ज चुकाने के नाम पर मां ने अपनी बेटी के भविष्य और सम्मान से समझौता किया। उन्होंने इस मामले की निष्पक्ष जांच करने की मांग उठाई। चेयरपर्सन ने बताया कि पीड़िता को न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता है। किशोरी की सुरक्षा, देखभाल और भविष्य की जिम्मेदारी परिवार के साथ-साथ समाज और प्रशासन की भी है। मुझे जानकारी मिली है कि किशोरी को ननिहाल पक्ष के लोग अपने साथ ले गए हैं। उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच होगी। किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान महिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी रेखा अग्रवाल, डीएसपी नर सिंह बिश्नोई, थाना प्रभारी कंवर सिंह और महिला सुपरवाइजर मंगलेश नेहरा मौजूद रहे।हाईवे जाम करने पर प्राथमिकी, पुलिस का पुष्टि से इन्कारसिरसा-चंडीगढ़ स्टेट हाईवे-2 जाम करने के मामले में पुलिस ने 9 नामजद सहित 60 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना अध्यक्ष कंवर सिंह ने बताया कि मामला उच्च अधिकारियों के संज्ञान में है। हालांकि जिला पुलिस प्रवक्ता विनोद कुमार ने मुकदमा दर्ज होने की पुष्टि नहीं की।