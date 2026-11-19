Fatehabad News: तहसील में टी-शर्ट पर तंज से भड़का विवाद, नायब तहसीलदार और बैंककर्मी में हुई बहस, लोन के दस्तावेज पर स्टांप व हस्ताक्षर करवाने पहुंचा था
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 19 Nov 2026 10:28 PM IST
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टोहाना। तहसील में लोन के दस्तावेज पर स्टांप और हस्ताक्षर करवाने पहुंचे बैंककर्मी युवक और नायब तहसीलदार के बीच टी-शर्ट पर टिप्पणी के बाद विवाद हो गया। वीरवार दोपहर करीब सवा तीन बजे हुई कहासुनी में दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए। युवक ने नायब तहसीलदार पर दुर्व्यवहार और धक्के मरवाने का आरोप लगाया।
साहिल निवासी ने बताया कि वह आईडीएफसी बैंक के लोन संबंधी दस्तावेज लेकर पहुंचा था। इससे पहले उसका दोस्त एक महिला को लेकर नायब तहसीलदार अनिल शर्मा के पास गया था।
साहिल के अनुसार उसने दस्तावेज की प्रक्रिया पूछी तो अधिकारी ने कथित तौर पर दो हजार रुपये की टी-शर्ट पहनकर बदतमीजी करने की टिप्पणी की। उसे गेट आउट कहकर बाहर निकाल दिया गया। स्टाफ ने धक्के मारे और नायब तहसीलदार मारने के लिए आए। उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की मांग की।
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वहीं नायब तहसीलदार अनिल शर्मा ने आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सुबह एक युवक और दोपहर में एक महिला लोन के कागज लेकर प्रक्रिया पूछने आए थे। दोनों को जानकारी दी गई थी। बाद में बैंककर्मी युवक आया और कथित तौर पर तेरा क्या सीन है, तू कौन है कहकर दुर्व्यवहार करने लगा। संवाद
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साहिल निवासी ने बताया कि वह आईडीएफसी बैंक के लोन संबंधी दस्तावेज लेकर पहुंचा था। इससे पहले उसका दोस्त एक महिला को लेकर नायब तहसीलदार अनिल शर्मा के पास गया था।
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साहिल के अनुसार उसने दस्तावेज की प्रक्रिया पूछी तो अधिकारी ने कथित तौर पर दो हजार रुपये की टी-शर्ट पहनकर बदतमीजी करने की टिप्पणी की। उसे गेट आउट कहकर बाहर निकाल दिया गया। स्टाफ ने धक्के मारे और नायब तहसीलदार मारने के लिए आए। उसने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई की मांग की।
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वहीं नायब तहसीलदार अनिल शर्मा ने आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि सुबह एक युवक और दोपहर में एक महिला लोन के कागज लेकर प्रक्रिया पूछने आए थे। दोनों को जानकारी दी गई थी। बाद में बैंककर्मी युवक आया और कथित तौर पर तेरा क्या सीन है, तू कौन है कहकर दुर्व्यवहार करने लगा। संवाद