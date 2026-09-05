Fatehabad News: ड्यूटी पर नहीं लौटे 136 सफाई कर्मचारी, भाजपा कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन

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कई स्थानों पर कचरा सड़क तक फैल गया है। इससे लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। जमा कचरे में लोग आग लगा रहे हैं। डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली एजेंसी के कर्मचारी भी काम पर नहीं लौटे।सरकार ने कर्मचारियों को पांच सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने का समय दिया था। प्रशासन ने स्थानीय स्तर पर 136 कर्मचारियों को नोटिस जारी कर काम पर लौटने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद शनिवार को भी कोई कर्मचारी काम पर नहीं लौटा।सफाई कर्मचारियों के समर्थन में सर्व कर्मचारी संघ, संयुक्त किसान मोर्चा, खेत मजदूर यूनियन, नागरिक अधिकार मंच और रिटायर्ड कर्मचारी एसोसिएशन सहित कई संगठनों ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता लाल बत्ती चौक पर एकत्र हुए। यहां से पुतला लेकर प्रदर्शनकारी मुख्य बाजारों से होते हुए भाजपा जिला कार्यालय पहुंचे।प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पुतले को चप्पलों से पीटा और मटका फोड़ा। इसके बाद पुतला फूंका गया। प्रदर्शन में सकसं के पूर्व प्रधान पूनमचंद रत्ती, पटवार एसोसिएशन से जिला प्रधान सुरेश कुमार, किसान मोर्चा से जगतार सिंह आदि ने मांगें पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी।जब तक मांगे पूरी नहीं तब तक काम नहीं जाएंगे कर्मचारीनगर पालिका कर्मचारी संघ के इकाई प्रधान नरेश राणा ने बताया कि सरकार की ओर से फायर व नगर परिषद के सफाई कर्मचारियों को पांच सितंबर तक ड्यूटी पर लौटने का समय दिया है। बावजूद इसके कोई भी कर्मचारी शनिवार को काम नहीं गया है। प्रशासन ने कुल 136 कर्मचारियों को नोटिस जारी किए थे। वहीं नगर परिषद के ईओ सुरेश कुमार ने बताया कि कर्मचारियों के काम पर न लौटने पर यह रिपोर्ट सोमवार को मुख्यालय को भेजी जाएगी।प्रशासन पुलिस बस के साथ मुख्य सड़क पर उठा रहा कूड़ा गलियों में लगे हैं ढेरप्रशासन की ओर से पुलिस बल के साथ सप्ताह में या 10 दिनों में एक बार कूड़ा मुख्य सड़क से तो उठवा लिया जाता है लेकिन गलियों में लगे कूड़े के ढेर से आमजन कोई राहत नहीं मिल पा रही है। कई स्थानों पर कचरे के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। समय रहते सफाई व्यवस्था बहाल नहीं हुई तो समस्या और गंभीर हो सकती है।