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पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना शहर दादरी में एनडीपीएस अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि 24 नवंबर को उप निरीक्षक सुरेंद्र अपनी टीम के साथ नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए गश्त पर थे। दोपहर करीब 1:40 बजे टीम रोहतक फाटक के पास मौजूद थी।इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि अजय हेरोइन बेचने का अवैध कारोबार करता है और विश्वकर्मा कॉलोनी स्थित धर्मशाला के सामने नशीले पदार्थ सहित ग्राहक के इंतजार में खड़ा है।सूचना के आधार पर टीम ने मौके पर दबिश दी। पुलिस को देखकर संदिग्ध युवक लंगड़ाते हुए जाने लगा जिसे टीम ने काबू कर लिया। इसके बाद उप पुलिस अधीक्षक साहिल ढिल्लों की मौजूदगी में तलाशी ली गई।इस दौरान आरोपी से सफेद पॉलीथिन बरामद हुई। जांच करने पर उसमें हेरोइन मिली जिसका वजन करने पर 6.63 ग्राम पाया गया। पुलिस ने नशीले पदार्थ को सील कर कब्जे में लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। संवाद