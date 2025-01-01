विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

इमारत की दीवारों में जगह-जगह गहरी दरारें आ चुकी हैं जो कभी भी किसी बड़े हादसे का कारण बन सकती हैं। परिसर में उगी कंटीली झाड़ियों और घास-फूस ने हालात को और बदतर बना दिया है। हैरानी की बात यह है कि पशुपालन विभाग के इस केंद्र में मुख्य द्वार तक नहीं है। ऐसे में यहां आने वाले पशुपालकों और कर्मचारियों को भी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है।गांव रावलधी स्थित पशु अस्पताल का शुभारंभ तत्कालीन राज्यसभा सांसद अजय सिंह ने वर्ष 2004 में किया था। शुरुआत में केंद्र से आसपास के गांवों के पशुपालकों को काफी सुविधा मिलती थी और यहां नियमित रूप से पशुओं का उपचार करवाने के लिए लोग पहुंचते थे। मगर समय के साथ भवन और परिसर की स्थिति बिगड़ती चली गई। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के बाद अब तक केवल एक बार चारदीवारी का निर्माण करवाया गया है। इसके बाद मरम्मत और रखरखाव को लेकर कोई गंभीर कदम नहीं उठाया गया। नतीजतन सुरक्षा दीवार पूरी तरह से टूट चुकी है और परिसर खुले स्थान में तब्दील हो गया है।हैरानी की बात यह है कि पशुपालन विभाग के अधिकारी अस्पताल की जमीन विभाग के नाम नहीं होने से सरकार की तरफ से भवन मरम्मत संबंधी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।पांच गांवों के 9347 से अधिक पशुओं के उपचार का जिम्माइस पशु अस्पताल के अंतर्गत रावलधी के अलावा कमोद, समसपुर, लोहरवाड़ा और खातीवास गांव आते हैं। इन पांच गांवों में पशुओं की संख्या भी काफी अधिक है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक संबंधित गांवों में 8147 गाय और भैंस हैं। इनके अतिरिक्त करीब 1200 भेड़, बकरी और सूकर भी पशुधन का हिस्सा हैं। इतनी बड़ी संख्या में पशुओं के उपचार और स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं की जिम्मेदारी इसी केंद्र पर है।कोट:एक समय था जब इस अस्पताल में पशुपालकों की नियमित आवाजाही रहती थी। आसपास के गांवों से लोग अपने पशुओं को उपचार के लिए यहां लेकर आते थे। अब परिसर की बदहाल स्थिति देखकर लोग परेशान हैं। अस्पताल का मुख्य द्वार नहीं होने के कारण आवारा पशुओं के अंदर घुसने की आशंका बनी रहती है। वहीं, चारदीवारी क्षतिग्रस्त होने से परिसर की सुरक्षा भी प्रभावित हो रही है।विक्रमसिंह, स्थानीय पशु पालककोट:गांव के अस्पताल में कभी दुधारू पशुओं का निवास लगता था। इस दौरान अस्पताल के आसपास पशुपालकों की भारी भीड़ लगी रहती थी लेकिन अब हालात ऐसे बने हैं कि पशुपालकों का मजबूरन ही यहां आना पड़ रहा है। पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में पशुओं के उपचार के लिए स्थापित सरकारी केंद्रों का रखरखाव प्राथमिकता होनी चाहिए।- सुखवीर उर्फ चैनी प्रधानवर्जन:विभाग की ओर से पशु अस्पताल की मरम्मत व अन्य कार्य करवाने के लिए कई बार एस्टीमेट बनाया बनवाया गया है, लेकिन जमीन विभाग के नाम नहीं होने से आगे नहीं बढ़ पाया है। हमने गांव के सरपंच को कई बार नोटिस के माध्यम से जमीनी दस्तावेज उपलब्ध करवाने के लिए अवगत करवाया है।- जसवंत जून, उपनिदेशक, पशु पालन विभाग।