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जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की वास्तविक स्थिति जानने के लिए सोमवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की दो विशेष टीमों ने विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। दोनों टीमों को अलग-अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई। इस दौरान अधिकारियों ने अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं, साफ-सफाई, चिकित्सा सेवाओं और मरीजों को मिल रही सुविधाओं का बारीकी से जायजा लिया। निरीक्षण का विशेष पहलू यह रहा कि टीमों ने केवल संस्थानों के रिकॉर्ड तक ही समीक्षा सीमित नहीं रखी, बल्कि गांवों में घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों से स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया भी हासिल की।गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की केंद्रीय टीम जिला स्तर पर मरीजों को मिल रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी जुटाने के लिए दो दिनों से डेरा डाले हुए है। सोमवार को एक टीम ने सबसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोपी का निरीक्षण किया। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाढड़ा पहुंचकर वहां की व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया। टीम ने आगे उप सेंटर गांव लाड और बेरला का भी दौरा किया।इसी प्रकार दूसरी टीम ने सीएचसी झोझु कलां से निरीक्षण अभियान शुरू किया। इसके बाद पीएचसी संतोखपुरा और सब सेंटर मकड़ाना में स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता तथा कार्यप्रणाली की पड़ताल की। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य संस्थानों में स्वच्छता की व्यवस्था देखकर टीम ने संतोष व्यक्त किया। केंद्रों पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, कर्मचारियों की कार्यप्रणाली और मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन किया गया। टीम के सदस्यों ने उपचार करवाने पहुंचे मरीजों से बातचीत कर उनके अनुभव जाने।इस दौरान मरीजों की ओर से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर कई सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। मरीजों ने केंद्रों पर मिल रही सुविधाओं और कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर संतुष्टि जाहिर की।घर-घर पहुंचकर ग्रामीणों से जाना स्वास्थ्य सेवाओं का हालअभियान के तहत टीमों ने ग्रामीण क्षेत्रों में घर-घर जाकर लोगों से बातचीत की और स्वास्थ्य केंद्रों से मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं का फीडबैक लिया। ग्रामीणों से पूछा गया कि उन्हें जरूरत पड़ने पर समय पर उपचार, जांच और अन्य स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं या नहीं। इस प्रक्रिया का उद्देश्य सरकारी केंद्रों में दी जा रही सुविधाओं की वास्तविक स्थिति को समझना और कमियों की पहचान करना रहा।निरीक्षण टीम का नेतृत्व डॉ. आशीष चक्रवर्ती ने किया। उनके साथ विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों के विशेषज्ञ अधिकारी भी शामिल रहे। टीम में सीपीएचसी के लिए अरुण श्रीवास्तव, गुणवत्ता संबंधी व्यवस्थाओं के लिए डॉ. रविकर, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) के लिए डॉ. आशीष चक्रवर्ती, गैर-संचारी रोग (एनसीडी) के लिए डॉ. स्मिता, संचारी रोगों के लिए डॉ. सुधा तथा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) और डिजिटल पोर्टल की जिम्मेदारी संभाल रहीं डॉ. किरण शामिल रहीं। टीम ने निर्धारित विभागीय कार्यों के तहत स्वास्थ्य सेवाओं का निरीक्षण किया।