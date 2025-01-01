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इसके लिए नगर परिषद की ओर से निविदाएं आवंटित कर दी गई हैं। नई लाइटों का वितरण वार्डों में समान रूप से करने के बजाय जरूरत और पार्षदों की मांग के आधार पर किया जाएगा। संबंधित पार्षद अपने वार्ड में अंधेरे वाले स्थानों और खराब प्रकाश व्यवस्था की जानकारी नगर परिषद चेयरमैन कार्यालय में देकर, आवश्यकता के अनुसार लाइटें उपलब्ध करवाई जाएंगी।वार्ड पार्षद लंबे समय से स्ट्रीट लगवाने की मांग करते आ रहे हैं लेकिन बजट का अभाव होने के कारण कार्य सिरे नहीं चढ़ पा रहा था। वहीं अब बजट उपलब्ध होने के बाद दो हजार नई लाइटें लगवाने के लिए निविदाएं आवंटित की गई हैं। नगर परिषद की इस योजना से उन क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है जहां गलियों और सड़कों पर पर्याप्त रोशनी नहीं होने से रात के समय आवागमन में परेशानी होती है। शहर की बाहरी कॉलोनियों, अंदरूनी गलियों और सार्वजनिक स्थानों पर प्रकाश व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए जरूरत वाले स्थान चिह्नित किए जाएंगे। इससे न केवल लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी, बल्कि अंधेरे के कारण होने वाली असुरक्षा की आशंका भी कम होगी।शहर में पहले से लगी हैं 8384 स्ट्रीट लाइटेंनगर परिषद से मिली जानकारी के अनुसार शहर के 21 वार्डों में पहले से 8384 स्ट्रीट लाइटें लगी हुई हैं। इससे पहले जून 2025 में परिषद की ओर से 2600 नई लाइटें लगवाई गई थीं। अब 2000 अतिरिक्त लाइटों की व्यवस्था की जा रही है। नई लाइटें स्थापित होने के बाद शहर की प्रकाश व्यवस्था का दायरा और बढ़ेगा। हालांकि, जिन स्थानों पर पहले से लाइटें लगी हैं वहां खराब पड़ी लाइटों को दुरुस्त रखने की व्यवस्था भी महत्वपूर्ण रहेगी।पार्षदों की मांग पर तय होंगे स्थाननई स्ट्रीट लाइटों के वितरण में वार्ड पार्षदों की भूमिका अहम रहेगी। पार्षद अपने क्षेत्र की उन गलियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों की पहचान करेंगे, जहां रोशनी की अधिक आवश्यकता है। इसके बाद चेयरमैन के माध्यम से मांग के अनुसार लाइटें उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस व्यवस्था से जरूरत वाले क्षेत्रों को प्राथमिकता मिलने की उम्मीद है।वर्सननगर परिषद की ओर से शहर के वार्डों में रोशनी के लिए 2000 नई लाइटें लगाई जाएंगी। इसके लिए निविदाएं आवंटित की गई हैं। अगले सप्ताह निविदाएं खुलने के बाद संबंधित एजेंसी को कार्यादेश जारी कर दिए जाएंगे।बख्शीराम सैनी, चेयरमैन नगर परिषद