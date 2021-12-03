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संवाद न्यूज एजेंसीचरखी दादरी। बीमा कंपनी को किसान को देने होंगे 60 हजार रुपये, 9 प्रतिशत ब्याज भी लगेगा भैंस और गाय की पहचान में अंतर बताकर खारिज किया था क्लेम, जिला उपभोक्ता आयोग ने माना सेवा में कमी का मामला संवाद न्यूज एजेंसी चरखी दादरी। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पशु बीमा क्लेम खारिज करने के मामले में किसान के पक्ष में फैसला सुनाते हुए बीमा कंपनी को 60 हजार रुपये की बीमा राशि 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित देने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा 10 हजार रुपये मानसिक परेशानी व शारीरिक उत्पीड़न के मुआवजे और 5 हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में देने होंगे।गांव आर्य नगर निवासी 55 वर्षीय किसान नरेंद्र सिंह ने अपनी अमेरिकन नस्ल की दुधारू गाय का 60 हजार रुपये का बीमा करवाया था। बीमा अवधि 30 सितंबर 2022 से 29 सितंबर 2023 तक थी। 28 जनवरी 2023 को गाय की मौत हो गई। किसान ने उसी दिन कंपनी को सूचना देकर बाढड़ा के सरकारी पशु अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया। रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया गया। इसके बाद किसान ने क्लेम के लिए सभी जरूरी दस्तावेज जमा करवा दिए।बीमा कंपनी ने जांच के बाद यह कहते हुए क्लेम खारिज कर दिया कि मृत पशु के सिर पर सफेद निशान था, जबकि बीमा रिकॉर्ड में ऐसा कोई निशान दर्ज नहीं था। इस पर किसान ने आयोग में शिकायत दर्ज करवाई।आयोग के अध्यक्ष मंजीत सिंह नरयाल ने सुनवाई में पाया कि कंपनी के दस्तावेज में पशु को भैंस बताया गया जबकि बीमा प्रमाणपत्र और सरकारी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अमेरिकन नस्ल की गाय दर्ज थी। पशु के कान में लगा टैग नंबर भी बीमा रिकॉर्ड से मेल खाता था। आयोग ने निजी जांचकर्ता की अप्रामाणिक रिपोर्ट और तस्वीरों को सरकारी पशु चिकित्सक की रिपोर्ट से कम विश्वसनीय माना। साथ ही आठ महीने बाद क्लेम खारिज करना भी निर्धारित समयसीमा के अनुरूप नहीं पाया।