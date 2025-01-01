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इस दौरान मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही चिकित्सा सुविधाओं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों के संचालन, उपचार संबंधी व्यवस्थाओं और डिजिटल सेवाओं की स्थिति जांची गई। अवकाश होने के कारण सामान्य दिनों की अपेक्षा अस्पताल में मरीजों की संख्या काफी कम रही।राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की केंद्रीय टीम पिछले तीन दिनों से दादरी में डेरा डाले हुए है। टीम ने पहले दो दिन ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया गया, वहीं मंगलवार को सरकारी अवकाश के चलते अधिकारियों ने तीन अलग-अलग भागों में विभाजित कर नागरिक अस्पताल का निरीक्षण किया गया। टीम का नेतृत्व डॉ. आशीष चक्रवर्ती ने किया।टीम में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों और विभागीय कार्यों के विशेषज्ञ अधिकारी शामिल रहे। प्रत्येक अधिकारी को उसके कार्यक्षेत्र के अनुसार जिम्मेदारी सौंपी गई ताकि निर्धारित मानकों के आधार पर व्यवस्थाओं का बारीकी से मूल्यांकन किया जा सके। अधिकारियों ने अस्पताल में उपलब्ध संसाधनों, रिकॉर्ड संधारण और स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित जानकारी भी जुटाई।सीपीएचसी से जुड़े कार्यों की समीक्षा अरुण श्रीवास्तव ने की जबकि स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुपालन का आकलन डॉ. रविशंकर ने किया। प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) कार्यक्रम की जिम्मेदारी डॉ. आशीष चक्रवर्ती ने संभाली। वहीं गैर-संचारी रोग (एनसीडी) से संबंधित सेवाओं की पड़ताल डॉ. स्मिता ने की।संचारी रोगों की रोकथाम और उपचार संबंधी व्यवस्थाओं का मूल्यांकन डॉ. सुधा ने किया। इसके अतिरिक्त आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन (एबीडीएम) के तहत संचालित गतिविधियों और अस्पताल के विभिन्न डिजिटल पोर्टल की कार्यप्रणाली की जांच डॉ. किरण ने की। इसमें डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन और संबंधित व्यवस्थाओं की स्थिति को समझा गया।विभागवार जांच से परखी स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकतनिरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने अपने-अपने निर्धारित बिंदुओं के अनुसार विभागीय कामकाज की जानकारी ली। स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं और रिकॉर्ड में दर्ज जानकारियों का मिलान करते हुए व्यवस्थाओं की वास्तविक स्थिति का आकलन किया गया। टीम ने यह भी देखा कि अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन निर्धारित दिशा-निर्देशों और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हो रहा है या नहीं।दोपहर बाद नागरिक अस्पताल की टीम ने संभाली मातृ एवं शिशु अस्पताल की कमान,दोपहर बाद जो टीम पहले अन्य केंद्र पर थी वह जीएच पहुंची वहीं दूसरी टीम एमसीएच में निरीक्षण के लिए गई। इस दौरान टीमों ने वहां दी जा रही तमाम स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा की और यह देखा कि व्यवस्थाएं किस प्रकार संचालित हो रही हैं तथा उनमें क्या स्थिति है। निरीक्षण के क्रम में टीमों ने विभिन्न विभागों और जांच सुविधाओं की गहन पड़ताल की। इनमें लैब, टीबी लैब, एक्सरे यूनिट और ब्लड बैंक सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थान शामिल रहे। इसके अतिरिक्त डॉट्स सेंटर आदि सुविधाओं का भी अवलोकन किया गया। टीमों ने सभी जगहों पर उपलब्ध व्यवस्थाओं और सेवाओं की जांच कर जमीनी हकीकत का आकलननिरीक्षण के जरिये स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को तलाशासीआरएम टीम के इस दौरे का मुख्य उद्देश्य अस्पताल की चिकित्सा सुविधाओं से लेकर प्रशासनिक और तकनीकी व्यवस्थाओं तक का समग्र मूल्यांकन करना रहा। निरीक्षण के जरिये स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की संभावनाओं और विभिन्न कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति का जायजा लिया गया। टीम के अधिकारी अस्पताल की हर व्यवस्था को गहराई से जांच रहे थे। इस दौरान स्थानीय वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. सत्यवीर सिंह, डॉ. राहुल अरोड़ा, डॉ. राजीव बैनीवाल मौजूद रहे।