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जिला मुख्यालय स्थित नागरिक अस्पताल में एक्सरे और सीटी स्कैन की सुविधा उपलब्ध है लेकिन एमआरआई की व्यवस्था नहीं है। दुर्घटनाओं में हड्डियों के टूटने और अन्य चोटों के उपचार के लिए सर्जन एवं हड्डी रोग विशेषज्ञ उपलब्ध हैं लेकिन न्यूरो सर्जन की उपलब्धता नहीं है। सिर में गंभीर चोट लगने या दिमाग से संबंधित आपातकालीन स्थिति में मरीजों को उच्च चिकित्सा संस्थानों में भेजना पड़ता है।जिले में आपातकालीन स्थिति में घायलों व मरीजों को लाने ले जाने की व्यवस्था 11 एंबुलेंस के भरोसे है। किसी भी दुर्घटना या आपात स्थिति की सूचना मुख्य रूप से डायल 112 के माध्यम से मिलती है। इसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाने और उनकी स्थिति के अनुसार उपचार की व्यवस्था की जाती है। जिले में ट्रॉमा सेंटर नहीं होने से गंभीर सड़क हादसों के मामलों में स्थानीय स्तर पर विशेष उपचार की सुविधा का अभाव बना हुआ है।विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाओं और ट्रॉमा सेंटर की जरूरत ऐसे समय में और अधिक महसूस होती है जब सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों को तत्काल उपचार की आवश्यकता होती है। जिले में ट्रॉमा सेंटर स्थापित होने से गंभीर घायलों को प्राथमिक स्तर पर ही विशेष चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने में मदद मिल सकती है।11 एंबुलेंस के भरोसे जिले की आपातकालीन व्यवस्थाजिले में आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कुल 11 एंबुलेंस उपलब्ध हैं। दुर्घटना या अन्य आपात स्थिति में सूचना मिलने पर घायलों को अस्पताल पहुंचाया जाता है। गंभीर मरीजों को आवश्यकता के अनुसार उच्च चिकित्सा संस्थानों में रेफर किया जाता है।वर्जनआपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए अस्पताल की इमरजेंसी में सभी आवश्यक सुविधाएं चौबीसों घंटे उपलब्ध रहती हैं। मरीजों को जरूरत के अनुसार तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जाती है।-डॉ. राहुल अरोड़ा, प्रवक्ता नागरिक अस्पताल।