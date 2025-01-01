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ऐसे में संभावित दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए नगर परिषद ने एक बार फिर सड़कों को बेसहारा गोवंश से मुक्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। करीब दो महीने पहले अधर में छूटे इस अभियान को अगले सप्ताह से दोबारा गति दी जाएगी। इसके तहत शहर की मुख्य सड़कों, बाजारों और रिहायशी क्षेत्रों में घूमने वाले बेसहारा पशुओं को पकड़कर गोशालाओं में भिजवाया जाएगा।गौरतलब है कि नगर परिषद ने इससे पहले संबंधित गोशाला संचालकों से संपर्क कर लगभग 200 बेसहारा पशुओं को रखने के लिए जगह चिह्नित करवाई थी। इसके बाद अभियान की शुरुआत करते हुए कर्मचारियों ने सड़कों से करीब 20 गोवंश पकड़कर उनके कानों में टैग लगाए और गोशालाओं में पहुंचाया था।शुरुआती कार्रवाई के बाद अभियान ने रफ्तार पकड़नी शुरू ही की थी कि पशुओं में लंपी बीमारी फैलने की खबर सामने आने लगी। संक्रमण की आशंका को देखते हुए नगर परिषद ने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने की कार्रवाई रोक दी थी। परिणामस्वरूप सड़कों पर घूमने वाले गोवंश की समस्या फिर जस की तस बनी रही।धुंध बढ़ने से हादसों का खतरा, पशु चिकित्सकों से करेंगे सलाहअब मौसम में लगातार बदलाव और सर्दी का प्रभाव बढ़ने के साथ ही सुबह और रात के समय दृश्यता कम होने लगी है। आने वाले दिनों में घना कोहरा छाने की संभावना के बीच सड़क पर बैठे अथवा अचानक वाहन के सामने आने वाले पशुओं से दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ सकता है। दोपहिया वाहन चालकों के साथ-साथ कार और भारी वाहनों के लिए भी ऐसे हालात जोखिम भरे रहते हैं।कई बार चालक को कम दूरी पर बैठे पशु दिखाई नहीं देते और अचानक ब्रेक लगाने अथवा वाहन मोड़ने के प्रयास में हादसे हो जाते हैं। इसी स्थिति को देखते हुए नगर परिषद अधिकारियों ने अभियान दोबारा शुरू करने का निर्णय लिया है। कार्रवाई से पहले पशु चिकित्सकों से बातचीत की जाएगी, ताकि गोवंश को पकड़ने, उनकी स्वास्थ्य जांच और सुरक्षित तरीके से गोशालाओं तक पहुंचाने के संबंध में आवश्यक सावधानियां बरती जा सकें। लंपी संक्रमण को लेकर भी चिकित्सकों की सलाह ली जाएगी, जिससे किसी प्रकार का जोखिम न रहे।टैगिंग से होगी पशुओं की पहचानअभियान के दौरान पकड़े जाने वाले गोवंश की पहचान के लिए उनके कानों में टैग लगाए जाएंगे। इससे पशुओं का रिकॉर्ड रखने और उनकी निगरानी करने में भी सहायता मिलेगी। नगर परिषद का प्रयास रहेगा कि गोशालाओं में उपलब्ध क्षमता के अनुसार अधिक से अधिक बेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाया जाए। अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन से जहां यातायात व्यवस्था बेहतर होने की उम्मीद है वहीं कोहरे के मौसम में वाहन चालकों को भी राहत मिल सकती है।शहर में घूम रहे हैं 900 के करीब बेसहारा पशुइन दिनों शहर के मुख्य बाजारों, रिहायशी कॉलोनियों व राष्ट्रीय राजमार्गों में सैकड़ों बेसहारा पशु झुंड बना कर घूम रहे हैं। आने वाले मौसम में गोवंश अंधेरा व धुंध की अधिकता होने के कारण जानलेवा साबित हो सकते है। ऐसे में नगर परिषद की ओर से 200 गोवंश को पकड़ना ऊंट के मुंह में जीरा समान होगा।वर्सन:शहर में घूमने वाले बेसहारा पशुओं को पकड़ने का अभियान दोबारा से चलाया जाएगा। इसके लिए पशु चिकित्सकों और संबंधित एजेंसी से बात चल रही है। अगले सप्ताह से गोवंश को टैग लगा गोशालाओं में भिजवाया जाएगा।-गौरव कुमार, सचिव नगर परिषद