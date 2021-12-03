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इस वर्ष मैराथन का संदेश ‘आओ, अपने सैनिकों के लिए दौड़ें रहा। भूतपूर्व सैनिक श्रीपाल यादव की उपलब्धि फिटनेस, अनुशासन और दृढ़ संकल्प की मिसाल है जो युवाओं को नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा देती है। श्रीपाल यादव इससे ग्लेशियर में भी बर्फ पर हुई मैराथन में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं।श्रीपाल ने कहा कि लगातार अभ्यास व दृढ़ इच्छा शक्ति के बल कोई भी लक्ष्य आसानी से पूरा किया जा सकता है। उन्होंने युवाओं से नशा से दूर रहकर अपनी शारीरिक क्षमता का सकारात्मक रूप से प्रदर्शन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवा किसी भी खेल के जरिये अपना भविष्य बना सकते हैं।