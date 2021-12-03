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समारोह में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील इंजीनियर, भाजपा जिला अध्यक्ष राष्ट्रदीप परमार, जिला सचिव हरीश मास्टर बीजना सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सभी ने संदीप चेयरमैन को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई और उनका स्वागत करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।इस दौरान विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि संदीप चेयरमैन को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विश्वास है कि वे संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए किसान मोर्चा को मजबूती प्रदान करेंगे। वे किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और संगठन की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।विधायक ने कहा कि संदीप चेयरमैन को नई जिम्मेदारी मिलने पर वे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।