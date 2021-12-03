Charkhi Dadri News: संदीप चेयरमैन को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनने पर दी बधाई
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Wed, 25 Nov 2026 01:04 AM IST
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बाढड़ा। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर संदीप चेयरमैन के सम्मान में समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर विधायक उमेद पातुवास ने कार्यक्रम में शिरकत कर संदीप चेयरमैन को नई जिम्मेदारी मिलने पर बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। उन्होंने फूलमालाओं से उनका सम्मान करते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।
समारोह में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील इंजीनियर, भाजपा जिला अध्यक्ष राष्ट्रदीप परमार, जिला सचिव हरीश मास्टर बीजना सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सभी ने संदीप चेयरमैन को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई और उनका स्वागत करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।
इस दौरान विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि संदीप चेयरमैन को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विश्वास है कि वे संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए किसान मोर्चा को मजबूती प्रदान करेंगे। वे किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और संगठन की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
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विधायक ने कहा कि संदीप चेयरमैन को नई जिम्मेदारी मिलने पर वे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।
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समारोह में भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील इंजीनियर, भाजपा जिला अध्यक्ष राष्ट्रदीप परमार, जिला सचिव हरीश मास्टर बीजना सहित पार्टी के अनेक पदाधिकारी, कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी मौजूद रहे। सभी ने संदीप चेयरमैन को किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाए जाने पर खुशी जताई और उनका स्वागत करते हुए नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दीं।
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इस दौरान विधायक उमेद पातुवास ने कहा कि संदीप चेयरमैन को पार्टी ने महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी है। उन्हें विश्वास है कि वे संगठन की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए किसान मोर्चा को मजबूती प्रदान करेंगे। वे किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने और संगठन की नीतियों को आमजन तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभाएंगे।
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विधायक ने कहा कि संदीप चेयरमैन को नई जिम्मेदारी मिलने पर वे हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देते हैं।