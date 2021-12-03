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इसी प्रकार झोझू कलां पंचायत समिति के खाते करीब एक करोड़ 9 लाख रुपये निकले गए हैं। वहीं, झोझू कलां ग्राम पंचायत के बैंक खाते से 54 लाख 88 हजार रुपये निकले हैं। पंचायत समितियों के चेयरमैन ने बैंक का विवरण विभाग अधिकारियों को सौंप दिया है। विभाग अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट भेज दी है। यह ग्रांट अक्तूबर माह में जारी की गई थी। ग्रांट से गांवों में विकास कार्य करवाए जाने थे।एफसीआई फंड की थी राशिबुधवार को विभाग की ओर से सभी पंचायत समितियों, पंचायतों व जिला परिषदों के बैंक खातों का विवरण मांगा गया था। वीरवार को बैंक का विवरण विभाग अधिकारियों को सौंप दिया गया है। यह पैसा एफसीआई फंड का था। एफसीआई फंड की राशि का इस्तेमाल विकास कार्यों के लिए किया जाना था। सभी संबंधित बैंक खातों के विवरण का मिलान कर लिया गया है।झोझू कलां से 1.9 करोड़ रुपये की सेंधबाढड़ा खंड में कुल 68 लाख रुपये निकले हैं। इसमें बाढड़ा ब्लॉक पंचायत समिति के बैंक खाता से 54.83 लाख की राशि निकाली गई है जबकि शेष राशि करीब 14 लाख इस क्षेत्र की दो पंचायतों के बैंक खातों से निकाली गई है। झोझू कलां पंचायत के बैंक खाते से एक करोड़ 9 लाख रुपये निकले हैं। दादरी ब्लॉक पंचायत समिति के बैंक खाते से 72 लाख रुपये की निकासी की गई है। इसी प्रकार झोझू कलां ग्राम पंचायत के बैंक खाते 54 लाख 88 हजार निकले हैं।कोट:इसकी शिकायत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को दे दी है। हमने बैंक खाता 23 नवंबर को चेक करवाया था। खाता से राशि गायब मिली। यह राशि एसएफसी फंड के तहत राज्य सरकार की ओर से भेजी गई थी।- दर्शना देवी, चेयरपर्सन, पंचायत समिति खंड बाढड़ाकोट:हमने वीरवार को बैंक खाता की जांच करवाई है। बैंक खाता में एक करोड़ 17 लाख रुपये थे। अब केवल आठ लाख बचे हैं। एक करोड़ 9 लाख रुपये निकले हैं। यह राशि एसएफसी ग्रांट की थी। बैंक का विवरण अधिकारियों को सौंप दिया है। इस राशि से गांवों में विकास कार्य होने थे।- नीतू यादव, चेयरपर्सन, ब्लॉक समिति झोझू कलां।कोट:ब्लॉक पंचायत समिति के बैंक खाते से 72 हजार रुपये की राशि निकली है। अब खाता में शून्य बकाया है। हमने अधिकारियों को सारी जानकारी व खाता विवरण सौंप दिया है।- सीमा रानी, चेयरपर्सन