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रोडवेज विभाग के बेड़े में शामिल पांच चालक प्रशिक्षण, 10 मिनी और 91 बड़ी बसों सहित कुल 106 वाहनों में सुरक्षा संबंधी उपकरणों की जांच और मरम्मत का कार्य पूरा किया गया है। अधिकारियों के अनुसार, वर्तमान में सभी बसों की फॉग लाइट चालू हालत में हैं। इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर तत्काल बदलाव करने के लिए 50 से अधिक अतिरिक्त फॉग लाइट भी रिजर्व में रखी गई हैं। इससे सफर के दौरान किसी बस की लाइट खराब होने पर उसे जल्द बदला जा सकेगा और परिचालन प्रभावित नहीं होगा।सर्दियों के दौरान सुबह और देर रात धुंध का असर अधिक रहता है। इस समय सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो जाती है। ऐसे हालात में सामने से आने वाले वाहनों को देखना मुश्किल हो जाता है और दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए बसों में आगे और पीछे लगे रिफ्लेक्टर की स्थिति भी जांची गई है, ताकि कम रोशनी में दूसरे वाहन चालकों को बस की मौजूदगी का पता चल सके। वहीं, इंडिकेटर की कार्यक्षमता सुनिश्चित करने के साथ वाइपर भी दुरुस्त करवाए गए हैं, जिससे शीशे पर नमी या पानी जमा होने की स्थिति में चालक को सड़क देखने में परेशानी न हो।तकनीकी खामी मिलने पर तत्काल होगा समाधानविभागीय अधिकारियों का कहना है कि बसों की तकनीकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जाएगी। नियमित जांच के दौरान यदि किसी वाहन में फॉग लाइट, इंडिकेटर, रिफ्लेक्टर अथवा वाइपर से संबंधित कोई खराबी सामने आती है तो उसे तुरंत ठीक करवाया जाएगा। अतिरिक्त लाइटों का भंडार रखने का उद्देश्य भी यही है कि किसी उपकरण के खराब होने पर बस को लंबे समय तक कार्यशाला में खड़ा न रखना पड़े।यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकतारोडवेज अधिकारियों के अनुसार, धुंध और कोहरे के मौसम में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस चालकों को भी मौसम के अनुरूप सावधानी बरतने, नियंत्रित गति से वाहन चलाने और पर्याप्त दूरी बनाए रखने के आदेश दिए गए हैं। विभाग ने अपनी ओर से तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि प्रतिकूल मौसम में भी यात्रियों को सुरक्षित परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके।वर्कशॉप कर्मचारियों ने बेड़े से संचालित सभी बसों की गहनता से जांच की है, इसके आधार पर बसों में धुंध संबंधी सभी उपकरणोंको ठीक किया गया है। वहीं जरूरत अनुसार फॉग लाइटें बदली गई हैं। ताकि समय रहते यात्रियों का सफर सुरक्षित हो सके।नवीन शर्मा, महाप्रबंधक रोडवेज विभाग