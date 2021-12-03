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बैंक कर्मचारी बनकर किया फोनपुलिस को दी शिकायत में गांव भागेश्वरी निवासी सूबेसिंह ने बताया कि 20 नवंबर को शाम करीब छह से साढ़े छह बजे के बीच उनके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से वॉयस कॉल आई जिसे उन्होंने रिसीव नहीं किया। इसके तुरंत बाद दूसरे नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने खुद को इंडसइंड बैंक का कर्मचारी बताया और कहा कि नौसेना से सेवानिवृत्त होने के कारण उन्हें पेंशन प्रिविलेज कार्ड बनवाना है। इस पर सहमति जताने के बाद आरोपी ने उनके व्हाट्सएप पर एक एपीके फाइल भेजी और उसे डाउनलोड करने के लिए कहा।तीन बार में खाते से निकाले रुपयेशिकायतकर्ता के अनुसार आरोपी की बातों में आकर उन्होंने मोबाइल पर भेजी गई फाइल डाउनलोड कर ली। इसके तुरंत बाद उनका मोबाइल फोन हैक हो गया और इंडसइंड बैंक खाते से रुपये कटने के संदेश आने लगे। बैंक खाते की स्टेटमेंट जांचने पर पता चला कि 20 नवंबर को तीन अलग-अलग लेनदेन के माध्यम से कुल 3.50 लाख रुपये निकाल लिए गए। इनमें पहली बार दो लाख, दूसरी बार एक लाख और तीसरी बार 50 हजार रुपये की राशि निकाली गई।पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि साइबर थाना पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 319(2) के तहत प्राथमिकी दर्ज ली है।