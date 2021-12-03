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वहीं चांदवास की धूप सिंह एकेडमी की टीम दूसरे स्थान पर रही। महिला वर्ग में भागवी की टीम ने बेहतरीन खेल दिखाते हुए पहला स्थान प्राप्त किया जबकि बड़ेसरा की टीम उपविजेता रही। प्रतियोगिता का शुभारंभ गांव के सरपंच प्रतिनिधि कृष्ण कुमार ने किया। उन्होंने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मुकाबलों की शुरुआत करवाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेल प्रतियोगिताएं युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने के साथ अनुशासन, आपसी सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करने का अवसर प्रदान करती हैं। ग्रामीण स्तर पर ऐसे आयोजनों से खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मंच मिलता है।प्रतियोगिता के आयोजक एवं कोच समुद्र सिंह ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य जिले की महिला एवं पुरुष खिलाड़ियों को बेहतर खेल मंच उपलब्ध करवाना और वॉलीबाल के प्रति युवाओं की रुचि बढ़ाना है। इस प्रतियोगिता में प्रदर्शन के आधार पर चयनित खिलाड़ी आगामी स्टेट प्रतियोगिता में भाग लेंगे। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के उत्साह और खेल भावना की सराहना की।