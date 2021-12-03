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इस मार्च को सफल बनाने के लिए शुक्रवार को जिला प्रधान ताराचंद छीलर और जिला सचिव सुरेश सांगवान ने कर्मचारियों से संपर्क किया। उन्होंने विभिन्न विभागों और गांवों में कर्मचारियों को संबोधित किया। इनमें सिविल अस्पताल चरखी दादरी और जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग शामिल हैं। दोनों पदाधिकारियों ने पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए एकजुट होकर संघर्ष में भागीदारी का आह्वान किया। चरखी दादरी रोडवेज डिपो में भी कर्मचारियों की बैठक हुई। इसमें आगामी कार्यक्रम पर चर्चा की गई। बैठक में संदीप पातुवास, योगेश मिश्री, जोगेंद्र, कर्मबीर, चालक सुरेंद्र फोगाट और डिपो अध्यक्ष सुनील दतौली मौजूद रहे।एनपीएस को बताया नुकसानदायकजिला सचिव सुरेश सांगवान ने कहा कि 22 नवंबर को सभी विभागों के कर्मचारी रोज गार्डन में एकत्रित होंगे। वहां से पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग को लेकर मार्च निकाला जाएगा। उन्होंने नई पेंशन प्रणाली (एनपीएस) को कर्मचारियों के भविष्य की आर्थिक सुरक्षा के लिए नुकसानदायक बताया। सांगवान ने कहा कि पुरानी पेंशन योजना ही सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक आर्थिक सुरक्षा का बेहतर विकल्प है। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन योजना जल्द बहाल करने की अपील की।