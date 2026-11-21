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गांव अचीना निवासी अत्तर सिंह ने 26 सितंबर 2022 को पांच लाख रुपये की बीमा पॉलिसी ली थी जिसमें बेटे प्रेम को नामित किया था। उन्होंने कुल 74,560 रुपये प्रीमियम जमा करवाया। तीन अप्रैल 2025 को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। बेटे प्रेम ने 29 अप्रैल को क्लेम प्रस्तुत किया, लेकिन कंपनी ने 30 जुलाई 2025 को इसे खारिज कर दिया। कंपनी ने पूर्व बीमारियों, शराब सेवन और वार्षिक आय की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया था।इसके बाद प्रेम ने आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। आयोग के अध्यक्ष मंजीत सिंह नरयाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं और साक्ष्यों के आधार पर पाया कि कंपनी आरोपों के समर्थन में पॉलिसी का मूल प्रस्ताव फॉर्म, प्रमाणित चिकित्सा रिकॉर्ड और जांचकर्ता की गवाही प्रस्तुत नहीं कर सकी। इस पर आयोग ने 30 जुलाई 2025 से भुगतान तक तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित बीमा राशि देने और 45 दिनों में भुगतान करने के आदेश दिए। देरी होने पर पांच लाख रुपये पर छह प्रतिशत वार्षिक दंडात्मक ब्याज देना होगा। बीमा क्लेम खारिज करना सेवा में कमी, उपभोक्ता आयोग ने पांच लाख रुपये भुगतान के दिए आदेश