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कार्यक्रम में नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार हो सकता है, जब देश का युवा नशे से मुक्त, स्वस्थ, शिक्षित और जागरूक होगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए संस्थान के प्राचार्य जीतपाल ने कहा कि नशा मुक्त कैंपस संस्थान का संकल्प है। युवा सामाजिक परिवर्तन के वास्तविक वाहक हैं। ऐसे कार्यक्रम विद्यार्थियों को नेतृत्व क्षमता विकसित करने और राष्ट्रीय स्तर पर अपने विचार रखने का अवसर प्रदान करते हैं।जिला युवा अधिकारी मनसा और जिला युवा पुरस्कार से सम्मानित एवं स्वच्छ भारत मिशन शहरी प्रभारी ज्योति शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लिया। स्वच्छ भारत मिशन शहरी प्रभारी ज्योति शर्मा कहा कि माय भारत का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ना है। युवा संवाद के माध्यम से युवाओं के विचारों और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने का अवसर मिलता है। चरखी दादरी के युवाओं द्वारा नशा मुक्ति को लेकर दिए गए सुझाव माय भारत पोर्टल के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर भेजे जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन युवा स्वयंसेवक साहिल कुमार ने किया। समापन अवसर पर नशामुक्त भारत की शपथ दिलाई गई और भारतीय संविधान की उद्देशिका का सामूहिक वाचन किया गया। इस अवसर पर लेखाकार जितेंद्र सैनी, राष्ट्रीय युवा स्वयंसेवक दीपक शर्मा कादमा उपस्थित रहे।