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जिसमें उन्होंने बताया कि नक्शा, रजिस्ट्री, इंतकाल सब होने के बाद भी नगर परिषद ने उनकी जमीन को गैरकानूनी ठहरा दिया है। इस पर उपायुक्त ने नगर परिषद सचिव से जवाब मांगा लेकिन सचिव ने कहा कि वह इसको चेक करवाएंगे फिलहाल उनके पास जानकारी नहीं है। ऐसा ही दो तीन बार हुआ तो उपायुक्त ने उन्हें फटकार लगाते हुए बैठक से बाहर निकाल दिया और संबंधित विभाग को सचिव के लिए खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में कुल 13 परिवाद रखे गए, जिनमें 6 पुराने और 7 नए मामले शामिल थे। इनमें से पांच का मौके पर ही समाधान किया गया जबकि शेष 8 परिवादों को आगामी बैठक तक लंबित रखते हुए संबंधित अधिकारियों को समाधान के निर्देश दिए गए।गांधीनगर अंडरपास के रेलवे के साथ होगी बैठकवार्ड-2 निवासी कार्तिक शर्मा ने गांधीनगर अंडर पास में जलभराव की समस्या को रखा। इस पर नगर परिषद के कार्यकारी अभियंता को रेलवे अधिकारियों के साथ बैठक कर अगली बैठक से पहले रिपोर्ट देने को कहा। पुल की समस्या के समाधान की रिपोर्ट तैयार करने और पुल को सीधा करने की योजना पर काम करने के आदेश दिए। गांव पैंतावास कलां निवासी महेंद्र, सुरेश ने गांव में चकबंदी में हुई अनियमितताओं की शिकायत रखी। गांव दातौली के ग्रामीणों ने अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने की शिकायत रखी जिस पर उपायुक्त ने यह कहकर शिकायत को बंद कर दिया कि यह शिकायत नहीं मांग है। योजनाबद्ध तरीके से एस्टीमेट बनाकर काम होगा।इससे अच्छा तो स्टेडियम की जगह बनवा देते स्वीमिंग पूलगांव अचीना निवासी नवीन ने खेल स्टेडियम में जलभराव की समस्या को लेकर शिकायत रखी थी जिसमें खेल अधिकारी ने बताया कि यह 2006 में बना था और इसका निर्माण पंचायती राज विभाग ने किया था और लोक निर्माण विभाग ने इसकी मरम्मत करवाई थी। खिलाड़ियों ने कहा कि विभाग ने पुराने गेट पर ही पेंट कर दिया जो टूटा हुआ है। दो गेटों पर फट्टे लगाकर उन्हें स्थायी तौर पर बंद कर दिया है। इस पर उपायुक्त ने कहा कि पानी भरा होने से बच्चे कैसे खेल पाएंगे यहां मरम्मत करवाकर सरकार के पैसे बर्बाद किए जा रहे हैं। पानी भरा रहता है तो इससे अच्छा यहां स्वीमिंग पूल बनवा देते।उपायुक्त ने सख्त लहजे में पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता को एक माह के अंदर इसका समाधान करने की रिपोर्ट दें। जो भी गेट बंद है उन उन्हें खुलवाया जाए। चेयरमैन मंदीप ने स्टेडियम के लिए फंड देने की घोषणा की।हाथ मिलाने पर गुस्साई उपायुक्तअचीना खेल स्टेडियम की शिकायत के दौरान जब उपायुक्त सभी विभाग के अधिकारियों से जवाब तलब कर रही थी तो स्टेज पर खड़े लोक निर्माण विभाग के एसडीओ और खेल अधिकारी विष्णु भगवान आपस में हाथ मिलाते हुए दिखे। इस पर उपायुक्त गुस्सा हो गईं और कहा कि यह क्या तरीका है। यहां बैठक चल रही है आप लोगों का परिचय नहीं हो रहा। फिर दोनों काे सामने बुलाया और अनुशासन में रहने की नसीहत दी।15 दिन में रिपोर्ट सौंपने के आदेशदादरी निवासी सुभाष चंद्र ने आयुष्मान कार्ड से संबंधित शिकायत रखी। उन्होंने कहा कि उनका एक एक्सीडेंट हो गया था जब वह इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में गए तो वहां चिकित्सक ने उन्हें बाहर से प्लास्टर का सामान लेकर आने के लिए कहा। जब उसने सामान लाने में असमर्थता जताई तो चिकित्सक ने उनकी फाइल फेंक दी और उन्हें भगा दिया। इसके कारण उसे निजी अस्पताल में महंगा इलाज करवाना पड़ा। शिकायत पर उपायुक्त ने सीएमओ को दोबारा जांच कर 15 दिन में रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।बिना मान्यता के लिए कक्षाएं लगा रहा स्कूलगांव बादल निवासी बुलकेश ने एक निजी स्कूल के खिलाफ शिकायत रखी जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल बिना किसी मान्यता के 11वीं व 12वीं की कक्षाएं लगा रहा है। न किसी शिक्षक का रिकॉर्ड है और न वेतन का रिकॉर्ड है। इस शिकायत पर उपायुक्त ने अगली बैठक से पहले रिपोर्ट सौंपने के आदेश दिए। उपायुक्त ने इसमें जांच बीईओ से करवाने के बजाय डीईओ को इसकी जांच सौंपी।ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा हटेगा कब्जागांव सांवड़ के निवासी हरिकिशन, भयामलाल, सीताराम, सत्यवीर, मनीराम आदि ने शिकायत रखी कि हमारे खेतों के साथ गांव लांबा की सीमा लगती है। गांव सांवड व लांबा के बीच बचत की जमीन है जिसे ग्रामीण इस्तेमाल रहे थे लेकिन दो लोगों ने इस पर कब्जा कर लिया, जिसे हटवाया था। इस पर केस भी चल रहा है लेकिन अब फिर एक व्यक्ति ने उस पर कब्जा कर लिया है। वहां लगाए पाइप तोड़ दिए है। इस पर उपायुक्त ने उक्त व्यक्ति पर दोबारा प्राथमिकी दर्ज करने तथा डीडीपीओ को ड्यूटी मजिस्ट्रेट उपलब्ध करवाकर तुरंत कब्जा हटवाने को कहा। एसपी को पुलिस उपलब्ध करवाने के लिए कहा गया। इसके साथ ही जमीन को वन विभाग को पौधारोपण करने के लिए देने को कहा ताकि अगर फिर उस पर कब्जा हो तो वन विभाग उस पर सख्त एक्शन ले।वर्सन:बैठक में 13 शिकायतें रखी गई थी। इनमें से 5 शिकायतों को बंद कर दिया है और अन्य शिकायतों को पेंडिंग रखा गया है। बैठक में नप सचिव गौरव कुमार बिना तैयार के आए थे और कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे थे। इस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए भी प्रपोजल भेजा जाएगा। - मनदीप कौर, उपायुक्त, चरखी दादरी।