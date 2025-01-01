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वे स्थानीय लघु सचिवालय हाल में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक में पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी उपस्थित थे। इस दौरान उन्होंने एजेंडे में शामिल सड़क सुरक्षा से जुड़े विभिन्न कार्यों की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उपायुक्त मनदीप कौर ने पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों एवं लंबित कार्यों की प्रगति की जानकारी लेते हुए उन्हें प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा करने को कहा। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी कार्य समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक पूरे किए जाएं। लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करवाकर इसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उपायुक्त मनदीप कौर ने स्वास्थ्य विभाग को वाहन चालकों की नियमित रूप से आंखें जांच करने के निर्देश दिए साथ ही रिपोर्ट को उसी दिन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने डीडीपीओ को 1 महीने के अंदर आईडीटीआर सेंटर के लिए जगह (भूमि) चिह्नित करने के निर्देश दिए।बैठक में पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी ने कहा कि तूड़ी वाले वाहनों पर रिफ्लेक्टर टेप लगाना जरूरी है नहीं तो वाहनों का चालान कर जब्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि धुंध के मौसम में इन वाहनों से एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। जिसे दूसरे वाहन चालकों को बहुत अधिक परेशानी आती है। इस दौरान एसडीएम डॉ वीरेंद्र सिंह, डीडीपीओ प्रमोद कुमार,उप पुलिस अधीक्षक कप्तान सिंह, डीईओ धर्मेंद्र चौधरी, डीएफओ सतीश दूहन सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।19 से 23 नवंबर तक चलाया था अभियानअमर उजाला ने 19 से 23 नवंबर तक धुंध में सावधानी सफर में सुरक्षा अभियान चलाया था। इसके माध्यम से धुंध के मौसम में सड़क सुरक्षा से संबंधित विभिन्न कमियों को उजागर किया था।