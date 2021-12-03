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पुलिस ने एफएसएल टीम को भी बुलाकर आवश्यक साक्ष्य जुटाए। इसके बाद शव को कब्जे में लेकर नागरिक अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद पार्थिव शरीर परिजनों को सौंप दिया गया।प्राप्त जानकारी के अनुसार, झज्जर जिले के गांव डीघल-बरहाना निवासी नैंसी की शादी करीब एक वर्ष पहले गांव अचीना निवासी मनोज के साथ हुई थी।रविवार सुबह करीब सवा 10 बजे बौंद कलां थाना पुलिस को विवाहिता द्वारा फंदा लगाने की सूचना मिली। जानकारी मिलते ही पुलिस दल घटनास्थल पर पहुंचा और परिस्थितियों का जायजा लिया। जांच के के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया।टीम ने आवश्यक साक्ष्य एकत्रित किए जिसके बाद विवाहिता के शव को पंखे से नीचे उतरवाया गया। जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक कांता ने बताया कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार नेहा पिछले कई दिनों से मानसिक रूप से परेशान चल रही थी।पुलिस ने मृतका के पिता जगमोहन के बयान दर्ज किए हैं। उनके आधार पर फिलहाल इत्तेफाकिया कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने शव का बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवा परिजनों को सौंप दिया। पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है।