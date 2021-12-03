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पुलिस को दी शिकायत में किशोरी के पिता ने बताया कि 25 नवंबर को उनकी बेटी दुकान पर बैठी थी। दोपहर करीब 2:15 बजे उनके चचेरे भाई का फोन आया। उसने बताया कि किशोरी रोहतक चौक पर एक युवक के साथ पैदल जा रही है। पूछताछ करने पर युवक ने बताया कि किशोरी उसके साथ जा रही है। वहीं किशोरी ने कहा कि युवक उसे अपने साथ ले जा रहा है।सूचना मिलने पर पिता मौके पर पहुंचे। शिकायत के अनुसार, घर पहुंचने पर किशोरी ने बताया कि युवक के पास उसकी कुछ आपत्तिजनक फोटो भी हैं। पिता ने आरोप लगाया कि युवक उनकी नाबालिग बेटी को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले जाने का प्रयास कर रहा था। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच महिला थाना पुलिस को सौंप दी है।