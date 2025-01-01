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Charkhi Dadri News: विदेश में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी कर रहीं फर्जी वीजा एजेंसियां, सतर्क रहें युवा

Sun, 15 Nov 2026 01:22 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sun, 15 Nov 2026 01:22 AM IST
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Fake visa agencies are swindling lakhs of rupees by promising jobs abroad, young people should remain cautious
 एसपी लोगेश कुमार पी।
विदेश में नौकरी और बेहतर भविष्य का सपना देख रहे युवाओं को फर्जी वीजा एजेंसियां ठगी का शिकार बना रही हैं। सोशल मीडिया पर आकर्षक विज्ञापन देकर मोटी तनख्वाह वाली नौकरी और वर्क वीजा दिलाने का झांसा दिया जा रहा है। इसके बाद एजेंट युवाओं और उनके परिजनों से लाखों रुपये ऐंठकर संपर्क बंद कर देते हैं। इसे लेकर चरखी दादरी पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है।
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पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी ने बताया कि भारतीय दूतावास अबू धाबी, कॉन्सुलेट जनरल दुबई एवं उत्तरी अमीरात और पुलिस महानिरीक्षक (क्राइम), हरियाणा से मिले दिशा-निर्देशों के अनुसार कई फर्जी वीजा एवं माइग्रेशन एजेंसियां संयुक्त अरब अमीरात और दुबई सहित विदेशों से सक्रिय हैं। ये फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से विदेश में नौकरी, वर्क वीजा और रेजिडेंस वीजा दिलाने के बड़े-बड़े दावे करती हैं। युवा इनके झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं।
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एसपी ने कहा कि किसी भी अनजान एजेंट को पैसा देने से पहले उसकी पहचान, पंजीकरण, कार्यालय और विश्वसनीयता की जांच अवश्य करें। सोशल मीडिया पर दिखने वाले विज्ञापनों पर आंख मूंदकर भरोसा न करें। जिस देश में जाना चाहते हैं, वहां के दूतावास से वीजा प्रक्रिया, पात्रता और जरूरी दस्तावेज की जानकारी लें। कोई भी निजी एजेंट वीजा की गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि वीजा जारी करने या अस्वीकार करने का अधिकार संबंधित देश की सरकार के पास होता है।
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उन्होंने युवाओं को विदेश मंत्रालय के ई-माइग्रेट पोर्टल पर भर्ती एजेंट का पंजीकरण जांचने और संबंधित देश की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लेने की सलाह दी। ठगी होने पर तुरंत साइबर हेल्पलाइन 1930, पुलिस हेल्पलाइन 112 या नजदीकी पुलिस थाने और साइबर क्राइम थाना चरखी दादरी में शिकायत दर्ज करवाएं।
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