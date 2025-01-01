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प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। संकल्प मार्च की अध्यक्षता पेंशन बहाल संघर्ष समिति के जिला प्रधान ताराचंद छिल्लर ने की। वरिष्ठ उपप्रधान अनूप लाठर, राज्य कोषाध्यक्ष ज्ञान सिंह गिल और राज्य कार्यकारिणी प्रेस प्रवक्ता शिवकुमार गोयल ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है।लंबे समय तक सरकारी सेवाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवनयापन की गारंटी मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग है। इसे लेकर संघर्ष समिति लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर जिला सचिव सुरेश सांगवान, जिला संयोजक करण सिंह, कोषाध्यक्ष विनय कुमार, प्रवक्ता जयवती, प्रवक्ता मनीषा, पीकन, राजरानी, डॉ. अनीता भारद्वाज, सरोज, विद्यानंद आदि कर्मचारी मौजूद रहे।