Charkhi Dadri News: पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग के लिए कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Mon, 23 Nov 2026 12:18 AM IST
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चरखी दादरी। पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की मांग के लिए रविवार को कर्मचारियों ने नगर में संकल्प मार्च निकाला। समिति के प्रदेशाध्यक्ष बिजेंद्र धारीवाल के नेतृत्व में कर्मचारियों ने रोजगार्डन से प्रदर्शन शुरू किया और शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए उपायुक्त कार्यालय पहुंचे।
प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। संकल्प मार्च की अध्यक्षता पेंशन बहाल संघर्ष समिति के जिला प्रधान ताराचंद छिल्लर ने की। वरिष्ठ उपप्रधान अनूप लाठर, राज्य कोषाध्यक्ष ज्ञान सिंह गिल और राज्य कार्यकारिणी प्रेस प्रवक्ता शिवकुमार गोयल ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है।
लंबे समय तक सरकारी सेवाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवनयापन की गारंटी मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग है। इसे लेकर संघर्ष समिति लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर जिला सचिव सुरेश सांगवान, जिला संयोजक करण सिंह, कोषाध्यक्ष विनय कुमार, प्रवक्ता जयवती, प्रवक्ता मनीषा, पीकन, राजरानी, डॉ. अनीता भारद्वाज, सरोज, विद्यानंद आदि कर्मचारी मौजूद रहे।
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प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। संकल्प मार्च की अध्यक्षता पेंशन बहाल संघर्ष समिति के जिला प्रधान ताराचंद छिल्लर ने की। वरिष्ठ उपप्रधान अनूप लाठर, राज्य कोषाध्यक्ष ज्ञान सिंह गिल और राज्य कार्यकारिणी प्रेस प्रवक्ता शिवकुमार गोयल ने भी कर्मचारियों को संबोधित किया। प्रदेश अध्यक्ष बिजेंद्र ने कहा कि पुरानी पेंशन कर्मचारियों के बुढ़ापे की आर्थिक सुरक्षा और सम्मान से जुड़ा विषय है।
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लंबे समय तक सरकारी सेवाओं में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद सम्मानजनक जीवनयापन की गारंटी मिलनी चाहिए। पुरानी पेंशन बहाली कर्मचारियों की वर्षों पुरानी मांग है। इसे लेकर संघर्ष समिति लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज सरकार तक पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होती तब तक कर्मचारियों का संघर्ष जारी रहेगा। इस मौके पर जिला सचिव सुरेश सांगवान, जिला संयोजक करण सिंह, कोषाध्यक्ष विनय कुमार, प्रवक्ता जयवती, प्रवक्ता मनीषा, पीकन, राजरानी, डॉ. अनीता भारद्वाज, सरोज, विद्यानंद आदि कर्मचारी मौजूद रहे।
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