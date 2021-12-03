Charkhi Dadri News: रबी सीजन में बिजली नलकूपों को अब रात को मिलेगी आठ घंटे तीन फेस बिजली
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Tue, 24 Nov 2026 01:24 AM IST
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चरखी दादरी। बिजली निगम ने रबी सीजन के लिए नया शेड्यूल बनाया है। किसानों को मौजूदा रबी सीजन में फसलों की सिंचाई के लिए आठ घंटे तीन फेज बिजली आपूर्ति शुरू कर दी गई है। यह आपूर्ति रात को की जाएगी। पहले यह आपूर्ति दिन में की जाती थी। जिले में 21 हजार बिजली चालित ट्यूबवेल से सिंचाई होती है। जिले का कुल रकबा 1.21 लाख हेक्टेयर क्षेत्र है। रेतीले क्षेत्र में बिजली ट्यूबवेल ज्यादा संख्या में हैं। यहां भूमिगत जलस्तर 300 फीट नीचे तक है।
फसलों की बिजाई का समय होने की वजह से निगम ने तीन फेज बिजली आपूर्ति का समय आठ घंटे कर दिया है ताकि किसान समय पर सिंचाई कर सकें। कृषि क्षेत्र को अलग से एपी फीडर के जरिये बिजली की आपूर्ति की जाती है। ये फीडर घरेलू बिजली फीडरों से अलग लाइनों से चलाए जाते हैं। निगम ने खेतों में अलग से लाइनें लगा रखी हैं। ट्यूबवेल से फव्वारा सिस्टम के जरिये सिंचाई की जाती है। फव्वारा सिस्टम से तीन से चार घंटे के अंतराल में लाइनें बदलनी पड़ती हैं। सरसों में कम जबकि गेहूं की सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत रहेगी। जिले में रबी सीजन में सरसों,जौ,गेहूं,मेथी आदि फसलों की खेती की जाती है। सरसों की अगेती फसल में पहली सिंचाई कर दी गई है।
बॉक्स
जिले के 55 प्रतिशत क्षेत्र में ट्यूबवेल से ही सिंचाई का कार्य पूरा होता है। बाढड़ा,झोझू कलां,कादमा क्षेत्र तो पूरी तरह से रेतीला है। इस क्षेत्र में नहरें कम संख्या में हैं ऐसे में बिजली ट्यूबवेल ही सिंचाई का विकल्प हैं। रेतीले क्षेत्र में भूमिगत जल 300 फीट नीचे तक होने की वजह से बिजली मोटर से ही पानी का उठान संभव है। कई भागों में तो एक की बजाय दो मोटरें लगानी पड़ती हैं तब जाकर पानी का उठान हो पाता है। किसानों को सिंगल फेज की बिजली 07:00 से 15:00 बजे तक दिए जाने का शेड्यूल है। इसी प्रकार तीन फेज की बिजली रात के समय दी जाती है।
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निगम ने नलकूपों के लिए अब रात को आठ घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी है। पहले दिन में की जाती थी। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जा रही है। बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी।
एसडीओ प्रेम सिंह रावत
बिजली निगम
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फसलों की बिजाई का समय होने की वजह से निगम ने तीन फेज बिजली आपूर्ति का समय आठ घंटे कर दिया है ताकि किसान समय पर सिंचाई कर सकें। कृषि क्षेत्र को अलग से एपी फीडर के जरिये बिजली की आपूर्ति की जाती है। ये फीडर घरेलू बिजली फीडरों से अलग लाइनों से चलाए जाते हैं। निगम ने खेतों में अलग से लाइनें लगा रखी हैं। ट्यूबवेल से फव्वारा सिस्टम के जरिये सिंचाई की जाती है। फव्वारा सिस्टम से तीन से चार घंटे के अंतराल में लाइनें बदलनी पड़ती हैं। सरसों में कम जबकि गेहूं की सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत रहेगी। जिले में रबी सीजन में सरसों,जौ,गेहूं,मेथी आदि फसलों की खेती की जाती है। सरसों की अगेती फसल में पहली सिंचाई कर दी गई है।
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जिले के 55 प्रतिशत क्षेत्र में ट्यूबवेल से ही सिंचाई का कार्य पूरा होता है। बाढड़ा,झोझू कलां,कादमा क्षेत्र तो पूरी तरह से रेतीला है। इस क्षेत्र में नहरें कम संख्या में हैं ऐसे में बिजली ट्यूबवेल ही सिंचाई का विकल्प हैं। रेतीले क्षेत्र में भूमिगत जल 300 फीट नीचे तक होने की वजह से बिजली मोटर से ही पानी का उठान संभव है। कई भागों में तो एक की बजाय दो मोटरें लगानी पड़ती हैं तब जाकर पानी का उठान हो पाता है। किसानों को सिंगल फेज की बिजली 07:00 से 15:00 बजे तक दिए जाने का शेड्यूल है। इसी प्रकार तीन फेज की बिजली रात के समय दी जाती है।
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निगम ने नलकूपों के लिए अब रात को आठ घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी है। पहले दिन में की जाती थी। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जा रही है। बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी।
एसडीओ प्रेम सिंह रावत
बिजली निगम