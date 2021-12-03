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फसलों की बिजाई का समय होने की वजह से निगम ने तीन फेज बिजली आपूर्ति का समय आठ घंटे कर दिया है ताकि किसान समय पर सिंचाई कर सकें। कृषि क्षेत्र को अलग से एपी फीडर के जरिये बिजली की आपूर्ति की जाती है। ये फीडर घरेलू बिजली फीडरों से अलग लाइनों से चलाए जाते हैं। निगम ने खेतों में अलग से लाइनें लगा रखी हैं। ट्यूबवेल से फव्वारा सिस्टम के जरिये सिंचाई की जाती है। फव्वारा सिस्टम से तीन से चार घंटे के अंतराल में लाइनें बदलनी पड़ती हैं। सरसों में कम जबकि गेहूं की सिंचाई के लिए ज्यादा पानी की जरूरत रहेगी। जिले में रबी सीजन में सरसों,जौ,गेहूं,मेथी आदि फसलों की खेती की जाती है। सरसों की अगेती फसल में पहली सिंचाई कर दी गई है।बॉक्सजिले के 55 प्रतिशत क्षेत्र में ट्यूबवेल से ही सिंचाई का कार्य पूरा होता है। बाढड़ा,झोझू कलां,कादमा क्षेत्र तो पूरी तरह से रेतीला है। इस क्षेत्र में नहरें कम संख्या में हैं ऐसे में बिजली ट्यूबवेल ही सिंचाई का विकल्प हैं। रेतीले क्षेत्र में भूमिगत जल 300 फीट नीचे तक होने की वजह से बिजली मोटर से ही पानी का उठान संभव है। कई भागों में तो एक की बजाय दो मोटरें लगानी पड़ती हैं तब जाकर पानी का उठान हो पाता है। किसानों को सिंगल फेज की बिजली 07:00 से 15:00 बजे तक दिए जाने का शेड्यूल है। इसी प्रकार तीन फेज की बिजली रात के समय दी जाती है।निगम ने नलकूपों के लिए अब रात को आठ घंटे बिजली आपूर्ति शुरू कर दी है। पहले दिन में की जाती थी। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली दी जा रही है। बिजली की कमी नहीं होने दी जाएगी।एसडीओ प्रेम सिंह रावतबिजली निगम