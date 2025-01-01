विज्ञापन



चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को सुना और दुकानदारों की स्थिति को समझते हुए पोर्टल फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वे समय-समय पर मुख्यमंत्री से मिलकर नगर और क्षेत्र की मांगों व समस्याओं को उनके सामने रखते रहते हैं। मुख्यमंत्री हर बार सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित कार्यों को जल्द पूरा करवाने के निर्देश देते हैं। विज्ञापन

बख्शीराम सैनी ने कहा कि पोर्टल दोबारा खुलने से 20 वर्ष से अधिक समय से दुकानों पर काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ होगा। इससे पहले भी पोर्टल के माध्यम से अनेक दुकानदारों को मालिकाना हक दिया जा चुका है। अब योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए दुकानदार भी इसका फायदा उठा सकेंगे। इस निर्णय से शहर के दुकानदारों में खुशी है। चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को सुना और दुकानदारों की स्थिति को समझते हुए पोर्टल फिर से शुरू करने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि वे समय-समय पर मुख्यमंत्री से मिलकर नगर और क्षेत्र की मांगों व समस्याओं को उनके सामने रखते रहते हैं। मुख्यमंत्री हर बार सकारात्मक रुख अपनाते हुए संबंधित कार्यों को जल्द पूरा करवाने के निर्देश देते हैं।बख्शीराम सैनी ने कहा कि पोर्टल दोबारा खुलने से 20 वर्ष से अधिक समय से दुकानों पर काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ होगा। इससे पहले भी पोर्टल के माध्यम से अनेक दुकानदारों को मालिकाना हक दिया जा चुका है। अब योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए दुकानदार भी इसका फायदा उठा सकेंगे। इस निर्णय से शहर के दुकानदारों में खुशी है।

विज्ञापन

विज्ञापन

चरखी दादरी। नगर परिषद चेयरमैन बख्शीराम सैनी ने शहरी निकाय स्वामित्व पोर्टल दोबारा खोलने के निर्णय पर सीएम नायब सिंह सैनी को आभार जताया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आग्रह किया था कि 20 साल से अधिक समय से दुकानों पर काबिज और किन्हीं कारणों से योजना का लाभ लेने से वंचित रह गए दुकानदारों के लिए स्वामित्व पोर्टल दोबारा खोला जाए।