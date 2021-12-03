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परिजनों ने युवक को फंदे पर लटका देखकर तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने खिड़की तोड़कर कमरे में प्रवेश किया और शव को नीचे उतारा। इसके बाद सीन ऑफ क्राइम टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए गए। मृतक की पहचान मोहित के रूप में हुई है। वह गाजियाबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत था। मोहित पिछले करीब एक महीने से गांव में रह रहा था। उसकी पत्नी और दो बच्चे गाजियाबाद में अपनी मां के साथ रहते हैं। पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए चरखी दादरी के नागरिक अस्पताल पहुंचाया।पुलिस की कार्रवाई और परिजनों के बयानजांच अधिकारी एचसी राजवीर ने बताया कि मृतक के पिता तेजराम के बयान दर्ज किए गए हैं। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने इत्तेफाकिया कार्रवाई की है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया। मोहित वीरवार शाम करीब सात बजे कमरे में गया था और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था। काफी देर तक कोई हलचल न होने पर परिजनों को संदेह हुआ था।