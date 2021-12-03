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आयोग ने उपभोक्ता को लेनदेन पर निर्धारित छूट देने के साथ पांच हजार रुपये मानसिक परेशानी और पांच हजार रुपये मुकदमे के खर्च के रूप में अदा करने के निर्देश दिए हैं। यह फैसला आयोग के अध्यक्ष मंजीत सिंह नरयाल ने सुनाया।मामले के अनुसार, दादरी निवासी विपिन कुमार ने बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ था। कार्ड पर पेट्रोल खरीद के लेनदेन पर एक प्रतिशत फ्यूल सरचार्ज छूट का प्रावधान था। उपभोक्ता ने 30 जून 2025 को शहर के एक पेट्रोल पंप से कार्ड के माध्यम से 3440.91 रुपये का पेट्रोल खरीदा लेकिन जुलाई में जारी बिल में उसे निर्धारित छूट नहीं मिली।इस पर उपभोक्ता ने 11 जुलाई और 30 अगस्त 2025 को बैंक के कस्टमर केयर पर शिकायत दर्ज करवाई। बैंक की ओर से समाधान का आश्वासन दिया गया लेकिन छूट की राशि खाते में जमा नहीं हुई। उपभोक्ता ने आयोग को बताया कि 14 अगस्त 2025 को इसी पेट्रोल पंप से इसी कार्ड के जरिये 3744.01 रुपये की पेट्रोल खरीद पर उसे 37.03 रुपये की छूट दी गई थी।इसके बावजूद पहले के लेनदेन पर छूट नहीं दी गई। इसके बाद उसने बैंक को कानूनी नोटिस भेजकर आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। सुनवाई के दौरान बैंक की ओर से कोई प्रतिनिधि पेश नहीं हुआ। इस पर आयोग ने एकतरफा कार्रवाई करते हुए उपलब्ध दस्तावेज और साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया।आयोग ने माना कि उपभोक्ता पात्र छूट का हकदार था और शिकायत के बावजूद बैंक ने समस्या का समाधान नहीं किया। आयोग ने बैंक को 30 दिन के भीतर पात्र फ्यूल सरचार्ज छूट देने के निर्देश दिए हैं। निर्धारित समय में राशि नहीं देने पर उस पर नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी देना होगा।