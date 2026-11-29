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जिला एवं सत्र न्यायालय ने वर्ष 2016 के सड़क दुर्घटना एक मामले में दोषी की अपील खारिज कर दी है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने निचली अदालत द्वारा सुनाई गई दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा को बरकरार रखा है। इसके साथ ही दोषी पर लगाया गया 10 हजार रुपये का जुर्माना भी प्रभावी रहेगा।मामले के अनुसार सड़क दुर्घटना के संबंध में थाना बौंद कलां में 15 फरवरी 2016 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मामले में झज्जर जिले के गांव सहलावास निवासी विजय को आरोपी बनाया गया था।मामले की सुनवाई के बाद तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दादरी की अदालत ने 14 दिसंबर 2021 को आरोपी को दोषी करार दिया था। इसके अगले दिन 15 दिसंबर को अदालत ने उसे विभिन्न धाराओं के तहत कारावास और कुल 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। अदालत ने जुर्माने की राशि में से 8500 रुपये घायल महिला को मुआवजे के रूप में देने के आदेश भी दिए थे। दोषी ने जुर्माने की राशि जमा करवा दी थी।निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दोषी विजय ने जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत में अपील पर सुनवाई हुई। अदालत ने अपील खारिज करते हुए निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। ऐसे में दोषी को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।