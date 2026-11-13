Charkhi Dadri News: 20 लाख के लोन के नाम पर एंबुलेंस चालक से 5.50 लाख की साइबर ठगी

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गांव शीशवाला निवासी संदीप नागरिक अस्पताल दादरी में सरकारी एंबुलेंस चालक के पद पर तैनात हैं। 26 सितंबर को उन्होंने फेसबुक पर एक ऋण विज्ञापन देखा और अपनी जानकारी भरी। अगले दिन 27 सितंबर को उन्हें फोन आया कि उनका 20 लाख रुपये का ऋण स्वीकृत हो गया है। आरोपियों ने ऋण बीमा और सत्यापन शुल्क के नाम पर 6500 रुपये मांगे जो संदीप ने दो लेनदेनों में भेज दिए। इसके बाद ऋण प्रसंस्करण के लिए 10 हजार रुपये और बैंक लेनदेन सत्यापन सेवा कर के लिए 18,500 रुपये लिए गए। यह रकम संदीप ने अपनी मां के पंजाब नेशनल बैंक खाते से फोन-पे के माध्यम से भेजी।28 सितंबर को आरोपियों ने एनओसी शुल्क के नाम पर 36 हजार रुपये और ले लिए। एक अक्तूबर से 14 अक्तूबर के बीच अलग-अलग मोबाइल नंबरों से संपर्क कर उससे लगातार रकम मंगवाई गई। इस दौरान 23 अलग-अलग लेनदेनों के जरिये कभी 1500 तो कभी 60 हजार रुपये तक की रकम विभिन्न बैंक खातों में भेजी गई।पुलिस में शिकायत और जांचपीड़ित संदीप ने साइबर अपराध थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस लेनदेन से जुड़े बैंक खातों और मोबाइल नंबरों की जांच कर रही है। यह प्राथमिकी भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) के तहत दर्ज की गई है।आरोपियों ने संदीप के एचडीएफसी बैंक खाते और मां के पंजाब नेशनल बैंक खाते से कुल 5.50 लाख रुपये की ठगी की है। अब उन्होंने शेष राशि सहित पूरी ठगी की जानकारी पुलिस को दी है और लेनदेन के स्क्रीनशॉट भी सौंपे हैं।