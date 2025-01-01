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शहर के सबसे व्यस्त और महत्वपूर्ण मार्गों में शामिल परशुराम चौक से तिकोना पार्क तक की सड़क की तस्वीर अब करीब 30 साल बाद बदलने जा रही है। वर्षों से जर्जर हालत में पड़े इस मार्ग के पुनर्निर्माण पर करीब तीन करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सोमवार को दादरी के विधायक सुनील सांगवान ने विधिवत नारियल फोड़कर और लड्डू बांटकर इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया। करीब 1.15 किलोमीटर लंबे इस मार्ग के नए सिरे से निर्माण होने से शहरवासियों, दुकानदारों और रोजाना आवागमन करने वाले हजारों लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।बाॅक्स: 1996 में पूर्व मंत्री ने करवाया था निर्माणशिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक सुनील सांगवान ने सड़क निर्माण से जुड़ा पुराना इतिहास साझा किया। उन्होंने कहा कि उनके लिए यह बेहद गर्व और भावुकता का विषय है कि करीब 30 साल पहले वर्ष 1996 में उनके पिता सतपाल सांगवान ने पहली बार विधायक बनने के बाद इस सड़क का निर्माण करवाया था। उस समय शहर की जरूरतों के अनुसार सड़क बनाई गई थी, लेकिन तीन दशक में शहर का विस्तार होने के साथ ही आबादी, दुकानों और वाहनों की संख्या में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। लगातार बढ़ते यातायात के दबाव और सड़क की जर्जर हालत को देखते हुए अब इसका दोबारा निर्माण करवाया जा रहा है।बॉक्स: तीन करोड़ होंगे खर्चविधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के सहयोग से शहर की लंबे समय से लंबित इस मांग को मंजूरी मिली है। करीब तीन करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मार्ग शहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य शहरों और गांवों में बिना भेदभाव के विकास कार्य करवाना है।चुनाव से पहले ही दिखाई देते हैं नेता..मीडिया से बातचीत में विधायक सुनील सांगवान ने विपक्षी दलों की कार्यशैली पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता धरातल पर काम करने के बजाय हवा-हवाई बातें करने में लगे रहते हैं। चुनाव से महज एक-डेढ़ महीने पहले दिल्ली के एसी महलों से बाहर निकलकर जनता के बीच चेहरा दिखाने पहुंचते हैं। इसके विपरीत भाजपा सरकार पूरे पांच साल जनता के बीच रहकर विकास कार्यों को आगे बढ़ाती है। भाजपा सरकार चुनाव के समय ही नहीं, बल्कि पूरे कार्यकाल में जनता की सेवा और प्रदेश के विकास के लिए प्रतिबद्ध रहती है।इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष राष्ट्रदीप परमार, ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष सुनील इंजीनियर, नगर परिषद चेयरमैन बख्शी राम सैनी, नगर मंडल अध्यक्ष रीतू गोयल, रविंद्र सिलगर, बलराम गुप्ता, मोहन मकड़ानिया, इंद्र फोगाट, रविंद्र गुप्ता और कृष्ण मकड़ानिया सहित अनेक नगर पार्षद मौजूद रहे। इसके अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी, सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में शिरकत की।