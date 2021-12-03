विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

आमजन की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाने तथा आपातकालीन परिस्थितियों में नागरिकों को तुरंत सहायता उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक लोकेश कुमार पी. ने आमजन से अपने स्मार्टफोन में 112 इंडिया मोबाइल एप को डाउनलोड एवं इंस्टॉल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह ऐप संकट के समय पुलिस एवं अन्य आपातकालीन सेवाओं तक पहुंचने का एक प्रभावी डिजिटल माध्यम है। प्रत्येक नागरिक को इस ऐप की जानकारी होनी चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर बिना किसी देरी के सहायता प्राप्त की जा सके।पुलिस अधीक्षक ने बताया कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो , भारत सरकार एवं हरियाणा पुलिस के निर्देशानुसार 112 इंडिया मोबाइल एप के व्यापक प्रचार-प्रसार और जनजागरूकता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। यह ऐप एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है तथा आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली ईआरएसएस-112 का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसके माध्यम से पुलिस, अग्निशमन, चिकित्सा, आपदा प्रबंधन, रेलवे, महिला एवं बाल सुरक्षा तथा वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित आपातकालीन सहायता प्राप्त की जा सकती है।उन्होंने बताया कि इस ऐप में एसओएस कॉल एवं अलर्ट, लोकेशन शेयरिंग, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, साइलेंट कम्युनिकेशन, ट्रेकमी ट्रिप मॉनिटरिंग, एसएचओयूटी अलर्ट, क्विक कॉल, रियल टाइम रिक्वेस्ट स्टेटस, रीजनल अलर्ट और इंस्टेंट इमरजेंसी मैसेज सहित कुल 16 महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। विशेष बात यह है कि संकट की स्थिति में एसओएस अलर्ट भेजने पर संबंधित व्यक्ति की लोकेशन और आवश्यक जानकारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम तक पहुंच सकती है। वहीं साइलेंट कम्युनिकेशन सुविधा के माध्यम से बिना आवाज किए भी आपातकालीन सहायता मांगी जा सकती है।एसपी ने विशेष रूप से महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, अकेले यात्रा करने वाले व्यक्तियों और विद्यार्थियों से इस ऐप का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा थाना, चौकी, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर क्यूआर कोड और डाउनलोड लिंक के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। पुलिसकर्मियों को भी अपने परिवारजनों और आम नागरिकों को इस ऐप की सुविधाओं के बारे में जानकारी देने के निर्देश दिए गए हैं।