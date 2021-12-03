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पुलिस ने आरोपी को काबू कर चोरी किए गए जेवरात और नकदी बरामद कर ली है। डीएसपी साहिल ढिल्लो ने मंगलवार को पत्रकारवार्ता में बताया कि गत 17 नवंबर को बस स्टैंड चौकी पुलिस को वार्ड 20 स्थित एक मकान में चोरी की सूचना मिली थी। शिकायतकर्ता नरेश कुमार ने बताया था कि दोपहर करीब 12:10 बजे उनकी पुत्रवधू पहली मंजिल पर अपने डेढ़ वर्षीय बेटे के साथ कमरे में मौजूद थी। इसी दौरान उसे नशीला पदार्थ सुंघाकर बेसुध कर दिया गया और घर से नकदी व आभूषण चोरी कर लिए गए।घटना के समय नरेश कुमार और उनका बेटा पुरानी अनाज मंडी स्थित अपनी दुकान पर गए हुए थे, जबकि घर की बुजुर्ग महिला रिश्तेदारी में गई थीं।शिकायत के आधार पर दादरी सिटी थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार पी के मार्गदर्शन में एसएचओ सिटी, बस स्टैंड चौकी इंचार्ज और साइबर टीम ने संयुक्त रूप से मामले की जांच की। जांच के दौरान पारिवारिक विवाद के चलते घर के ही एक सदस्य द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम देने का खुलासा हुआ।पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक किलो चांदी, सोने का ब्रेसलेट, मंगल सूत्र, अंगूठी, लॉकेट, इयर रिंग्स और 6500 रुपये नकद घर से ही बरामद किए हैं। डीएसपी के अनुसार चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया गया है। मामले में आगामी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। संवाद