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टीम के दौरे को देखते हुए अस्पताल प्रशासन ने चिकित्सकों, स्टाफ नर्सों और अन्य कर्मचारियों की जिम्मेदारियां निर्धारित कर दी हैं। संबंधित कर्मचारियों को अपने-अपने विभाग से जुड़े दस्तावेज अद्यतन रखने और मरीजों के उपचार से संबंधित रिकॉर्ड पूरा करने को कहा गया है। इसके अलावा विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के तहत किए गए कार्यों का विवरण भी व्यवस्थित किया जा रहा है ताकि निरीक्षण के दौरान मांगी गई जानकारी उपलब्ध करवाई जा सके। सीआरएम टीम अपने तीन दिवसीय दौरे के दौरान अस्पताल में मरीजों को मिलने वाले उपचार, चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों की उपलब्धता, दवाइयों की स्थिति, चिकित्सा उपकरणों, जांच सुविधाओं और विभागीय कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करेगी। इसके साथ ही स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन और मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं से संबंधित रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा।साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देशनिरीक्षण से पहले अस्पताल प्रशासन की ओर से सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। वार्डों, ओपीडी, जांच केंद्रों, शौचालयों और अस्पताल परिसर में स्वच्छता सुनिश्चित करने को कहा गया है। स्वास्थ्य अधिकारियों का प्रयास है कि टीम के सामने अस्पताल की व्यवस्थाओं और सेवाओं की वास्तविक स्थिति बेहतर तरीके से प्रस्तुत की जा सके। निरीक्षण के दौरान मिलने वाले सुझावों और कमियों के आधार पर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में कदम उठाए जा सकेंगे।वर्सन:सीआरएम (कॉमन रिव्यू मिशन) की टीम निरीक्षण करने पहुंचेगी, टीम अस्पताल से जुड़ी सभी समस्याओं व मरीजों को उपचार के दौरान मिलने वाली सुधिाओं का मूल्यांकन करेगी।-डॉ. राहुल अरोड़ा प्रवक्ता एवं डिप्टी सीएमओ नागरिक अस्पताल। संवाद