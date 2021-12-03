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सिंचाई विभाग की ओर से सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी कर दिया गया है। वहीं वन विभाग ने भी प्रस्तावित मार्ग में बाधा बन रहे 338 पेड़ों की सूची तैयार कर ली है। करीब 14.44 करोड़ रुपये की लागत से 1500 मीटर लंबी और 10 मीटर चौड़ाई सीमेंट कंक्रीट (सीसी) सड़क का निर्माण प्रस्तावित है।शहर के सेक्टरों को 27 फुटा रोड से जोड़ने वाली यह सड़क यातायात की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके निर्माण से सेक्टरों के आसपास रहने वाले लोगों के साथ-साथ आसपास की कॉलोनियों के निवासियों को भी आवागमन में सुविधा मिलेगी। फिलहाल इस मार्ग पर सड़क निर्माण की प्रक्रिया विभिन्न विभागों की मंजूरी के चलते आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब सिंचाई विभाग से एनओसी मिलने के बाद एक बड़ी बाधा दूर हो गई है। इसके अलावा वन विभाग ने रास्ते में आने वाले 338 पेड़ों को चिह्नित करते हुए उनकी सूची भी तैयार कर ली है। इससे परियोजना को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में तेजी आने की संभावना है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों का कहना है कि, प्रस्तावित योजना के तहत लगभग डेढ़ किलोमीटर लंबे और 10 मीटर चौड़े मार्ग को सीमेंट कंक्रीट से तैयार किया जाएगा। इसके दोनों ओर पानी की निकासी के लिए नालों का निर्माण भी करवाया जाएगा, ताकि बारिश के दौरान सड़क पर जलभराव की समस्या पैदा न हो। नालों की व्यवस्था होने से वर्षा जल की निकासी सुचारु रहेगी और सड़क की मजबूती भी लंबे समय तक बनी रहने की उम्मीद है।बॉक्स: शहर के यातायात को मिलेगा नया विकल्पइस सड़क के तैयार होने से सेक्टरों से मेजबान चौक और 27 फुटा रोड की ओर जाने वाले वाहन चालकों को बेहतर संपर्क मार्ग उपलब्ध होगा। दमकल विभाग कार्यालय तक पहुंचने का रास्ता भी सुगम होगा। साथ ही आसपास के रिहायशी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मौजूदा मार्गों पर यातायात के दबाव से राहत मिलने की उम्मीद है। 14.44 करोड़ रुपये की इस परियोजना में विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू होने का रास्ता प्रशस्त हो सकेगा। शहरवासियों को अब इस महत्वाकांक्षी परियोजना के धरातल पर उतरने का इंतजार है।वर्सन:हमने मार्ग में बाधक बने पेड़ों की सूची तैयार कर ली है, इन पेड़ों में अधिकतर सूखे व जर्जर पेड़ शामिल हैं। हमने सूची बनाकर मुख्यालय भेज दिया है। उच्च न्यायालय की ओर से पेड़ों की कटाई को लेकर लगाई पाबंदी के चलते मामला अभी अटका हुआ है। माननीय उच्च न्यायालय की ओर से अनुमति मिलने के बाद ही पेड़ों की कटाई संभव हो सकेगी।सतीश दूहन, जिला वन अधिकारी