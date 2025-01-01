विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

पिछले छह माह के दौरान पशुओं के कारण 30 से अधिक हादसे हो चुके हैं। इसके बावजूद न तो शहर की सड़कों को पशुमुक्त किया जा सका है और न ही हाईवे पर इनकी आवाजाही रोकने के लिए कोई ठोस व्यवस्था नजर आ रही है।टेंडर दिया लेकिन सड़कों से नहीं हटे पशुबेसहारा पशुओं को सड़कों से हटाने के लिए प्रशासन की ओर से एजेंसी को टेंडर भी दिया गया था। इसके तहत पशुओं को पकड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की व्यवस्था की जानी थी लेकिन यह योजना भी सिरे नहीं चढ़ पाई। गोशाला संचालकों ने पशुओं को रखने से इन्कार कर दिया। संचालकों ने गोशालाओं में जगह की कमी का हवाला देते हुए नए पशु लेने में असमर्थता जताई। इसके बाद पशुओं को सड़कों से हटाने की व्यवस्था अधर में लटक गई। नतीजतन शहर के प्रमुख मार्गों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में पशुओं के झुंड खुलेआम घूमते दिखाई देते हैं।रात के अंधेरे में सबसे ज्यादा खतरासड़कों पर घूमने वाले बेसहारा पशु वाहन चालकों के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। दिन के समय तो किसी तरह वाहन चालक इनसे बचकर निकल जाते हैं लेकिन रात के समय खतरा कई गुना बढ़ जाता है। अंधेरे में सड़क पर बैठे पशु दूर से दिखाई नहीं देते। अचानक सामने आने पर वाहन चालकों को संभलने तक का मौका नहीं मिलता। हाईवे पर तेज रफ्तार वाहनों के बीच पशुओं की मौजूदगी हादसों की आशंका और बढ़ा देती है। इसके बावजूद हाईवे पर पशुओं को रोकने और उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने के लिए प्रभावी इंतजाम नहीं किए गए हैं।स्वामी दयाल सेवा संघ हर साल लगाता है सींगों पर रिफ्लेक्टरप्रशासनिक व्यवस्था के बीच कुछ सामाजिक संगठन अपने स्तर पर हादसों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। स्वामी दयाल सेवा संघ की ओर से हर साल बेसहारा पशुओं के सींगों पर रिफ्लेक्टर लगाए जाते हैं, ताकि रात के समय वाहन चालकों को दूर से ही पशुओं की मौजूदगी का पता चल सके। रिफ्लेक्टर की रोशनी से अंधेरे में पशु दिखाई देने की संभावना बढ़ जाती है और वाहन चालक समय रहते सावधान हो सकते हैं। हालांकि यह प्रयास हादसों का खतरा कम करने में मददगार हो सकता है लेकिन इससे सड़कों पर घूम रहे सैकड़ों पशुओं की समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता।हादसों के बाद भी जिम्मेदारी किसकी?छह माह में 30 से अधिक हादसे होना अपने आप में व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। करीब 900 बेसहारा पशुओं की मौजूदगी के बावजूद उन्हें हटाने की ठोस व्यवस्था नहीं बन पाना प्रशासनिक कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा करता है। टेंडर के बावजूद काम आगे नहीं बढ़ा और गोशालाओं में जगह की कमी के कारण पशुओं को रखने का रास्ता भी बंद हो गया।वर्जन:गोशाला की ओर से पशु रखने से मना किया गया है लेकिन इसके लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं। जल्द ही सड़कों से बेसहारा पशु गायब हो जाएंगे। इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं।बख्शी सैनी, चेयरमैन, नगर परिषद