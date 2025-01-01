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शहर में लगभग 900 बेसहारा पशु घूम रहे हैं। मुख्य बाजारों, कॉलोनियों और व्यस्त मार्गों पर इनकी मौजूदगी से वाहन चालकों, दुकानदारों और पैदल चलने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हालात यह हैं कि कई बार पशु सड़क के बीचोंबीच एक-दूसरे से भिड़ जाते हैं और काफी देर तक उनकी लड़ाई चलती रहती है। इस दौरान सड़क पर आवागमन पूरी तरह बाधित हो जाता है। दोपहिया वाहन चालकों के लिए ऐसी स्थिति अधिक जोखिम भरी साबित होती है। अचानक पशुओं के आपस में भिड़ने या सड़क पर दौड़ने से वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ने और दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है।वाहनों को मारते हैं टक्करबाजारों में खड़े दोपहिया और चारपहिया वाहन भी इनके निशाने पर रहते हैं। आपसी संघर्ष के दौरान पशु वाहनों को टक्कर मारकर गिरा देते हैं जिससे उन्हें नुकसान पहुंचता है। कई बार राहगीर भी इनकी चपेट में आने से बाल-बाल बचते हैं। विशेषकर भीड़भाड़ वाले इलाकों में बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को रास्ता पार करने में परेशानी होती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बेसहारा पशुओं की बढ़ती संख्या के कारण बाजारों में सामान्य आवागमन करना भी चुनौती बन गया है।दिन के समय दुकानों के सामने और मुख्य मार्गों पर इनके जमावड़े से व्यापारिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। लोगों को आशंका है कि यदि समय रहते इन पर नियंत्रण नहीं किया गया तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। शहरवासियों ने नगर परिषद से मांग की है कि बेसहारा पशुओं को पकड़कर गोशाला में पहुंचाने के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। साथ ही नियमित निगरानी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि बाजारों और सड़कों को इस समस्या से निजात मिल सके।वर्सन:हमने शहर के बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए एजेंसी और पशु चिकित्सकों से वार्ता की है, जल्दी ही पशुओं को पकड़ने का अभियान चलाया जाएगा।गौरव कुमार, सचिव, नगर परिषद।