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परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुबह से ही गतिविधियां शुरू हो गई थीं। अभ्यर्थी अपने अभिभावकों के साथ निर्धारित समय से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों की आवश्यक जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करवाने के बाद उन्हें परीक्षा कक्षों में भेजा गया। परीक्षा को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए केंद्र पर आवश्यक प्रबंध किए गए थे, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वहीं, विद्यालय परिसर में भी परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया। परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या व्यवधान की सूचना नहीं मिली। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को केंद्र से बाहर जाने दिया गया। विज्ञापन

मेधावी विद्यार्थियों के लिए नवोदय में प्रवेश का अवसर



जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी आवेदन करते हैं। परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता और बौद्धिक योग्यता का आकलन किया जाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है। परीक्षा को लेकर केंद्रों पर सुबह से ही गतिविधियां शुरू हो गई थीं। अभ्यर्थी अपने अभिभावकों के साथ निर्धारित समय से पहले ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचने लगे थे। परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश के दौरान विद्यार्थियों की आवश्यक जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी करवाने के बाद उन्हें परीक्षा कक्षों में भेजा गया। परीक्षा को व्यवस्थित तरीके से संपन्न करवाने के लिए केंद्र पर आवश्यक प्रबंध किए गए थे, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। परीक्षा की निष्पक्षता और सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए परीक्षा केंद्रों के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। वहीं, विद्यालय परिसर में भी परीक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं का ध्यान रखा गया। परीक्षा अवधि के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था या व्यवधान की सूचना नहीं मिली। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार परीक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को केंद्र से बाहर जाने दिया गया।मेधावी विद्यार्थियों के लिए नवोदय में प्रवेश का अवसरजवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश परीक्षा विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक अवसर प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इन विद्यालयों में प्रवेश के लिए बड़ी संख्या में विद्यार्थी आवेदन करते हैं। परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों की शैक्षणिक क्षमता और बौद्धिक योग्यता का आकलन किया जाता है। ऐसे में अभ्यर्थियों के लिए यह परीक्षा काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है।

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चरखी दादरी। जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश पाने का सपना लेकर जिले में 589 बच्चों ने प्रवेश परीक्षा दी। इस परीक्षा के लिए 723 विद्यार्थियों ने पंजीकरण कराया था। इस प्रकार 134 विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के लिए शहर के काठमंडी स्थित पीएमश्री राजकीय कन्या विद्यालय, बौंदकलां स्थित पीएमश्री मॉडल संस्कृति राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तथा बाढ़डा स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। काठमंडी स्थित परीक्षा केंद्र पर कुल 368 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था। जिनमें से 302 विद्यार्थी परीक्षा देने पहुंचे, जबकि 66 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। वहीं बौंद स्कूल में 64 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी। जबकि 17 अनुपस्थित रहे। इसके अलावा बाढ़डा कन्या स्कूल में 223 बच्चों ने परीक्षा दी और 51 अनुपस्थित रहे।