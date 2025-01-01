Charkhi Dadri News: बेहतर पुलिस कार्यशैली के लिए 16 पुलिसकर्मी सम्मानित, एसपी ने दिए प्रशस्ति पत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, चरखी दादरी Updated Sat, 21 Nov 2026 01:22 AM IST
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चरखी दादरी। जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने, अपराधियों की धरपकड़ और यातायात व्यवस्था सुधारने में सराहनीय योगदान देने वाले 16 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुक्रवार को सम्मानित किया गया। पुलिस अधीक्षक लोगेश कुमार ने अपने कार्यालय में सभी को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनकी कार्यशैली और कर्तव्यनिष्ठा की सराहना की।
सम्मानित होने वालों में थाना ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत सिंह, एएसआई विनोद, एएसआई रणबीर, ईएएसआई सुरेंद्र, ईएएसआई अनिल, ईएएसआई सोमबीर सिंह, हेड कांस्टेबल मंजीत, श्रीभगवान, मुकेश, शिवकुमार, संजय, ईएचसी राजबीर, ईएचसी संजय, एल/ईएचसी सुमनलता, सिपाही कृष्ण और राजीव रंजन शामिल रहे।
इन पुलिसकर्मियों ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने, पीओ (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) और बेल जंपरों को गिरफ्तार करने और आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी सक्रियता और सतर्कता से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूती मिली।
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अपराधियों पर सख्ती और आमजन के प्रति संवेदनशीलता जरूरी
एसपी लोकेश कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग की पहचान उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमानदारी, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण से होती है। अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मी विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ आमजन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी मजबूत करते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों और न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए फरार चल रहे पीओ व बेल जंपरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाए।
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सम्मानित होने वालों में थाना ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत सिंह, एएसआई विनोद, एएसआई रणबीर, ईएएसआई सुरेंद्र, ईएएसआई अनिल, ईएएसआई सोमबीर सिंह, हेड कांस्टेबल मंजीत, श्रीभगवान, मुकेश, शिवकुमार, संजय, ईएचसी राजबीर, ईएचसी संजय, एल/ईएचसी सुमनलता, सिपाही कृष्ण और राजीव रंजन शामिल रहे।
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इन पुलिसकर्मियों ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने, पीओ (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) और बेल जंपरों को गिरफ्तार करने और आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी सक्रियता और सतर्कता से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूती मिली।
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अपराधियों पर सख्ती और आमजन के प्रति संवेदनशीलता जरूरी
एसपी लोकेश कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग की पहचान उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमानदारी, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण से होती है। अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मी विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ आमजन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी मजबूत करते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों और न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए फरार चल रहे पीओ व बेल जंपरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाए।