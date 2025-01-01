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सम्मानित होने वालों में थाना ट्रैफिक एसएचओ विक्रांत सिंह, एएसआई विनोद, एएसआई रणबीर, ईएएसआई सुरेंद्र, ईएएसआई अनिल, ईएएसआई सोमबीर सिंह, हेड कांस्टेबल मंजीत, श्रीभगवान, मुकेश, शिवकुमार, संजय, ईएचसी राजबीर, ईएचसी संजय, एल/ईएचसी सुमनलता, सिपाही कृष्ण और राजीव रंजन शामिल रहे।इन पुलिसकर्मियों ने जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने, यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाने, पीओ (प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर) और बेल जंपरों को गिरफ्तार करने और आपराधिक मामलों में त्वरित कार्रवाई करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी सक्रियता और सतर्कता से पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली को मजबूती मिली।अपराधियों पर सख्ती और आमजन के प्रति संवेदनशीलता जरूरीएसपी लोकेश कुमार ने कहा कि पुलिस विभाग की पहचान उसके अधिकारियों और कर्मचारियों की ईमानदारी, अनुशासन और जनसेवा के प्रति समर्पण से होती है। अपराधियों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने वाले पुलिसकर्मी विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने के साथ आमजन में सुरक्षा और विश्वास का माहौल भी मजबूत करते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों और न्यायिक प्रक्रिया से बचने के लिए फरार चल रहे पीओ व बेल जंपरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जाए।