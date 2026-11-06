Chandigarh-Haryana News: पेपर लीक-नकल पर 10 साल तक जेल, 50 लाख जुर्माना, संगठित गिरोह पर 10 करोड़ का जुर्माना

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जांच दो महीने में और सुनवाई तीन महीने में पूरी करनी होगी, परीक्षा कराने वाली एजेंसियां भी होंगी जिम्मेदारअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल, फर्जीवाड़े और संगठित तरीके से गड़बड़ी करने वालों पर अब पहले से ज्यादा सख्त कार्रवाई होगी। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम में संशोधन कर जेल और जुर्माने की सजा बढ़ा दी है। नए प्रावधानों के तहत दोषी को पांच से दस साल तक की जेल और 50 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है। वहीं, संगठित अपराध में कम से कम सात साल की सजा और 10 करोड़ रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है। हरियाणा के उच्चतर शिक्षा महानिदेशालय ने नए कानून को सख्ती से लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। महानिदेशक एस. नारायणन ने प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों, एनसीसी अधिकारियों और जिला व उपमंडल पुस्तकालयों के लाइब्रेरियनों को इस बारे में पत्र जारी कर निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है।इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे भर्ती बोर्ड, आईबीपीएस, केंद्र सरकार के मंत्रालयों और विभागों की भर्ती परीक्षाएं तथा राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) शामिल हैं। नए कानून के तहत परीक्षा कराने वाली एजेंसी या सेवा प्रदाता की गड़बड़ी सामने आने पर उस पर पांच करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही उसे आठ साल तक परीक्षा कराने से प्रतिबंधित किया जा सकता है। यदि एजेंसी के निदेशक या वरिष्ठ अधिकारी भी गड़बड़ी में शामिल पाए जाते हैं तो उन्हें पांच से दस साल तक की जेल हो सकती है। इसके अलावा पांच करोड़ रुपये तक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। परीक्षा दोबारा कराने पर आने वाला खर्च भी संबंधित एजेंसी से वसूला जाएगा। पुलिस में मामला दर्ज होने के बाद जांच दो महीने में पूरी करनी होगी। जांच डीएसपी या एसीपी से नीचे के रैंक का अधिकारी नहीं करेगा। केंद्र सरकार जरूरत पड़ने पर केंद्रीय जांच एजेंसी या विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को भी जांच सौंप सकती है।प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी लीक करना कानूनन अपराध है। इसके अलावा ओएमआर शीट से छेड़छाड़, कंप्यूटर नेटवर्क में गड़बड़ी करना और परीक्षा में अनधिकृत तरीके से मदद पहुंचाना भी दंडनीय है। फर्जी वेबसाइट बनाकर प्रवेश पत्र या नियुक्ति पत्र जारी करना भी कानून के दायरे में अपराध माना गया है। इसके साथ ही परीक्षा से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी छिपाना और बिना अनुमति निर्धारित परीक्षा केंद्र से बाहर परीक्षा आयोजित करना भी कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।