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- नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक कर्मबीर अलेवा ने मुख्यमंत्री से मुलाकात- ड्यूटी से वंचित जवानों की बहाली और विभागीय गड़बड़ियों की जांच समेत कई मांगें उठाईंअमर उजाला ब्यूरोचंडीगढ़। नेशनल होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन ने हरियाणा में होमगार्ड जवानों को 788 रुपये प्रतिदिन ड्यूटी अलाउंस मिलने और पंजाब में इससे करीब दोगुना भत्ता मिलने का मुद्दा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष उठाया है। एसोसिएशन ने जवानों की आर्थिक तंगी, ड्यूटी आवंटन में कथित मनमानी और विभागीय अनियमितताओं के मामलों में जल्द उचित कार्रवाई की मांग की है।चंडीगढ़ में वीरवार को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में भत्ता वृद्धि के मामले की सुनवाई के बाद एसोसिएशन के राष्ट्रीय संयोजक कर्मबीर अलेवा ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जवानों को कई-कई महीने काल ऑफ लिस्ट में रखकर ड्यूटी से वंचित करने की शिकायतें आ रही हैं। दूसरे जिलों में ड्यूटी लगाने के बावजूद यात्रा भत्ता और आवासीय सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उन्होंने सीआरटीएस और वेलफेयर फंड के इस्तेमाल, वर्दी व ट्रेनिंग सामग्री की खरीद, बैकडोर भर्ती, पुनर्नियुक्ति, पदोन्नति और आईकार्ड जारी करने में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच की मांग भी उठाई। गलत तरीके से हटाए गए जवानों को बहाल करने और विभाग में रिक्त स्वीकृत पदों पर होम गार्ड जवानों की सेवाएं लेने की मांग भी रखी।भत्ते पर अंतिम फैसला बाकीहाईकोर्ट में सरकार ने महंगाई और धुलाई भत्ते में बढ़ोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन बताया। अभी अंतिम मंजूरी नहीं मिली है। अगली सुनवाई 31 मार्च 2027 को होगी। अलेवा के अनुसार, मुख्यमंत्री ने लंबित मामलों में तेजी और दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया है।